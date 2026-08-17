अमेरिकी सैनिकों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 30 हजार डॉलर का इनाम, ईरान ने महिलाओं के लिए रकम की दोगुनी

ईरानी सेना प्रमुख अमीर हतामी के मुताबिक, किसी अमेरिकी सैन्यकर्मी को मारने या पकड़कर सौंपने वाले को 30 हजार डॉलर का इनाम मिलेगा। रिपोर्टों के अनुसार, यह रकम करीब 5 अरब तोमन के बराबर बताई गई है। हतामी ने कहा कि यह योजना लोगों की बड़ी संख्या में आई मांग के बाद तैयार की गई। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या मारने की कोशिश कहां और कब की जानी है।