इजराइल ने गाजा पर दागी मिसाइलें, 3 बच्चों समेत पांच की मौत, ईरान के अब्दानन में भी सुनाई दिए धमाके

Middle East Crisis: मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा, ईरान, यमन और लेबनान से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनसे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच इजराइल ने गाजा शहर के सबरा इलाके में एक घर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, ईरान के पश्चिमी इलाके अब्दानन में भी कई धमाकों की खबर सामने आई है। इन घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं।