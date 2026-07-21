इजराइल ने गाजा पर दागी मिसाइलें, 3 बच्चों समेत पांच की मौत, ईरान के अब्दानन में भी सुनाई दिए धमाके

इजरायल ने गाजा पर दागी मिसाइलें (फोटो- TRT World एक्स पोस्ट)
Middle East Crisis: मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा, ईरान, यमन और लेबनान से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनसे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच इजराइल ने गाजा शहर के सबरा इलाके में एक घर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, ईरान के पश्चिमी इलाके अब्दानन में भी कई धमाकों की खबर सामने आई है। इन घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं।
गाजा शहर के सबरा इलाके में इजराइली हवाई हमले के बाद एक घर पूरी तरह तबाह हो गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, इस हमले में पांच लोगों की जान चली गई, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं। राहत और बचाव टीमों ने मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कुछ लोग अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है।
गाजा हमले के कुछ समय बाद ईरान के पश्चिमी इलाम प्रांत के अब्दानन शहर में भी कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, दिनार कुह इलाके में स्थित एक सुविधा को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हमला किस तरह हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है।
यमन में हूती समूह ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा की है। इसके बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कड़ी प्रतिक्रिया देने की बात कही है। वहीं, लेबनान की सेना दक्षिणी इलाके के तीन गांवों में सुरक्षा व्यवस्था संभालने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं और कई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशों की खबरों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियों और बढ़ते तनाव के कारण बाजार की स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है।
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