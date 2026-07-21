Iran Kuwait Attack News: ईरान ने US सेना को बताया ‘आतंकी, कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला

Iran calls US forces Terrorist: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। खाड़ी के देशों में स्थिति बेहद विस्फोटक हो चुकी है। एक तरफ जहां अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य कमांड सेंटरों, मिसाइल ठिकानों और नौसैनिक ढांचों को तबाह करने के लिए लगातार 10वीं रात भी भारी बमबारी और हवाई हमले जारी रखे, वहीं दूसरी ओर ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है।