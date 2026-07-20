यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर जहाज पर हमले में 4 भारतीयों की मौत और एक घायल, भारत ने की हमले की कड़ी निंदा

इस हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। बयान में लिखा, "19 जुलाई 2026 की शाम को ओडेसा पोर्ट से निकलते समय एमवी गोल्डन लियो जहाज पर हमला हुआ। घटना के समय जहाज पर 17 क्रू मेम्बर्स मौजूद थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार दुखद रूप से 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यूक्रेन में हमारा मिशन इस स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम मारे गए भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायल भारतीय नागरिक के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना करते हैं। भारत ऐसे हमलों की कड़ी निंदा करता है और इस बात को दोहराता है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और निर्दोष सामान्य नागरिकों (क्रू सदस्यों) की जान जोखिम में डालना, या नेविगेशन और व्यापार की आज़ादी में बाधा डालना निंदनीय है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।