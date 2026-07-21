डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी – ‘हर एक अमेरिकी सैनिक की हत्या की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी’

अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ट्रंप की धमकी के बाद जल्द ही ईरान के खिलाफ फिर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई हो सकती है। अमेरिकी सेना को इसके लिए आदेश भी दे दिया गया है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिकी सैनिकों की जान जाने पर ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ईरान के नेताओं और सेना ने भी दो-टूक सुना दी है कि अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा और देश के हर एक इंच की रक्षा की जाएगी। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान की सेना ने हाल ही में में इराक (Iraq), सीरिया (Syria), ओमान (Oman) और कतर (Qatar) पर भी हमले किए।। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है।