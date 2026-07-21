मस्तिष्क में लगाए इलेक्ट्रोड, लकवाग्रस्त व्यक्ति के हाथों में लौटी हरकत

अमेरिका (United States of America) के वैज्ञानिकों ने ऐसी नई ब्रेन तकनीक विकसित की है, जिससे लकवाग्रस्त व्यक्ति के हाथों में दोबारा हरकत और स्पर्श महसूस करने की क्षमता लौट आई। इसे दुनिया में अपनी तरह की पहली उपलब्धि माना जा रहा है। कीथ थॉमस (Keith Thomas) नाम के व्यक्ति पर यह तकनीक आजमाई गई। 2020 में डाइविंग हादसे के बाद कीथ की गर्दन के नीचे का शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। वैज्ञानिकों ने उसके मस्तिष्क में 15 घंटे की सर्जरी के दौरान पांच सूक्ष्म इलेक्ट्रोड लगाए। ये इलेक्ट्रोड यह पहचानते थे कि जब कीथ अपने हाथ को हिलाने के बारे में सोचता है, तो मस्तिष्क कौन-से संकेत भेजता है।