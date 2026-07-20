Iran US Conflict Update: ईरान ने रखी युद्ध खत्म करने की शर्त, कहा- रणनीतिक जीत के बाद ही शुरू होंगे वार्ता के प्रयास

राजनीतिज्ञों की जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि नेताओं को लगातार इस बात का आकलन करना पड़ता है कि युद्ध को आगे खींचने से फायदा होगा या फिर देश को और भारी इंसानी व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा संघर्ष में कुछ नुकसान उठाने के बावजूद ईरान एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी (Decisive International Player) के रूप में उभरा है और उसने दुनिया के सामने अपनी व्यवस्था की ताकत को साबित किया है।