अमेरिका ने लगातार दसवीं रात किए ईरान पर हमले, ईरानी सेना ने की जवाबी कार्रवाई शुरू

अमेरिकी हमलों के खिलाफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तरफ जहाँ अमेरिका के हमलों को रोकने के लिए ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो गए हैं, तो वहीँ दूसरी तरफ आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने जॉर्डन और कुवैत (Kuwait) में मिसाइलों और ड्रोन्स से हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी सेना की तरफ से भी अभी हमले किए जा सकते हैं। कुवैत और जॉर्डन में भी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों का सामना करने के लिए एक्टिव हो गए हैं।