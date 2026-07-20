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Iran Earthquake: ईरान में फिर भूकंप के तेज झटके, पश्चिमी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज

Earthquake Shakes Western Iran: सोमवार की सुबह पश्चिमी ईरान के लिए खौफनाक साबित हुई, जब तेज भूकंप के झटकों ने अचानक गगनचुंबी इमारतों से लेकर रिहायशी इलाकों को झकझोर कर रख दिया।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 20, 2026

Earthquake Strikes Western Iran

Earthquake Strikes Western Iran : ईरान में धरती डोली: सोमवार को महसूस किए गए 5.5 तीव्रता के झटके (फोटो सोर्स:@Earthquake2da)

Iran Earthquake 5.5 Magnitude: पश्चिमी ईरान में सोमवार सुबह प्रकृति का भयानक रूप देखने को मिला, जब रिक्टर स्केल पर 5.5 की तीव्रता वाले एक बेहद शक्तिशाली भूकंप ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। जैसे ही धरती हिली, घरों में रखा सामान गिरने लगा और घबराए हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए खुले मैदानों की तरफ भागने लगे। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र (EMSC) ने इस भीषण भूकंप की पुष्टि की है और बताया है कि इसका केंद्र जमीन के काफी करीब था, जिसके कारण झटके बेहद जोरदार महसूस किए गए।

कहरीक और जावनरूद में सबसे ज्यादा असर

भूकंप विज्ञानियों के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर था। यही वजह है कि सतह पर इसका असर बहुत ज्यादा देखा गया। यह केंद्र करीब 7 लाख 66 हजार की आबादी वाले बड़े शहर कहरीज से 54 किलोमीटर पश्चिम में और लगभग 38 हजार की आबादी वाले जावनरूद शहर से महज 33 किलोमीटर दक्षिण में था। स्थानीय प्रशासन तुरंत अलर्ट पर है और प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा लेने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं।

यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (EMSC) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। जैसे ही धरती डोलनी शुरू हुई, लोग बदहवास होकर अपने घरों और इमारतों से बाहर की तरफ भागे। गनीमत यह रही कि शुरुआती रिपोर्टों में फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी बड़े जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस झटके ने स्थानीय लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है।

लगातार आ रहे झटकों से सहमा ईरान

यह कोई पहली घटना नहीं है। ईरान में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूगर्भीय हलचलें देखी जा रही हैं। अभी बीते रविवार को ही दक्षिण-पश्चिमी प्रांत खुज़ेस्तान के सालैंड क्षेत्र में भी 5.0 तीव्रता का एक और भूकंप आया था, जिसके बाद गवर्नर सैयद मोहम्मद रजा मोलाइजादेह ने सभी आपातकालीन और बचाव सेवाओं को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे। तेहरान विश्वविद्यालय के भूभौतिकी संस्थान की हालिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान में महज एक हफ्ते के भीतर 80 से अधिक छोटे-बड़े भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। लगातार आ रहे इन झटकों ने स्थानीय नागरिकों के मन में भारी डर पैदा कर दिया है।

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Updated on:

20 Jul 2026 10:37 am

Published on:

20 Jul 2026 10:08 am

Hindi News / World / Iran Earthquake: ईरान में फिर भूकंप के तेज झटके, पश्चिमी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज

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