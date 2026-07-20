यह कोई पहली घटना नहीं है। ईरान में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूगर्भीय हलचलें देखी जा रही हैं। अभी बीते रविवार को ही दक्षिण-पश्चिमी प्रांत खुज़ेस्तान के सालैंड क्षेत्र में भी 5.0 तीव्रता का एक और भूकंप आया था, जिसके बाद गवर्नर सैयद मोहम्मद रजा मोलाइजादेह ने सभी आपातकालीन और बचाव सेवाओं को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे। तेहरान विश्वविद्यालय के भूभौतिकी संस्थान की हालिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान में महज एक हफ्ते के भीतर 80 से अधिक छोटे-बड़े भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। लगातार आ रहे इन झटकों ने स्थानीय नागरिकों के मन में भारी डर पैदा कर दिया है।