क्या दुनिया की तेल सप्लाई पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा? होर्मुज स्ट्रेट पर मार्को रुबियो के बयान से बढ़ी चिंता

Marco Rubio on Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दुनिया के कई देशों को घरेलू स्तर पर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बयान ने वैश्विक स्तर पर नई चिंता पैदा कर दी है।