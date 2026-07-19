China-Taiwan Dispute:’ताइवान को कभी चीन का गुलाम नहीं बनने देंगे’, नए कानून को लेकर राष्ट्रपति की खुली चेतावनी

राष्ट्रपति लाई ने कहा- ताइवान ने दुनिया को दिखा दिया है कि लोकतंत्र कमजोरी नहीं, ताकतवर है। पार्टी की सालाना बैठक में लाई ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मोर्चे पर खड़े रहें। उन्होंने मंदारिन की बजाय स्थानीय ताइवानी भाषा (होक्कियन) में भाषण दिया, जो लोगों से सीधा जुड़ाव दिखाता है।