काले कपड़ों में संसद पहुंचा विपक्ष, राहुल-प्रियंका और अखिलेश ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों की मांगें जायज हैं। वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'शिक्षा का बजट 1.4 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन आप अडानी और अंबानी के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर रहे हैं। छात्रों का संघर्ष जायज है। वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन छात्रों के साथ और संसद में जो हो रहा है, वह अलोकतांत्रिक है।'