Weather Update: अगले 6-7 दिन इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather News: देश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान समेत कई इलाकों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा भी बढ़ गया है।