‘सिर्फ अपने फायदे और राजनीतिक लाभ के लिए काम करती हैं, किसानों और छात्रों की परवाह नहीं’, संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा

पंजाब के किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। यह सरकार छात्र विरोधी है। यह सिर्फ अपने फायदे और राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रही है। इसे न किसानों की परवाह है और न ही युवाओं की। लेकिन जब किसान, खासकर पंजाब के किसान, दिल्ली आएंगे तो यह सरकार संसद से भागने पर मजबूर हो जाएगी।