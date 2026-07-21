CJP Protest: क्या छात्रों के साथ बातचीत के लिए तैयार है मोदी सरकार? जानें

CJP Protest: नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को सीजेपी समर्थकों ने संसद चलो मार्च का आयोजन किया था। वहीं सीजेपी के जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बातचीत के संकेत दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद के लिए तैयार है और अगले दौर की बातचीत को लेकर जल्द फैसला लिया जा सकता है।