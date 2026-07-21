छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर उतरे राहुल-प्रियंका, पीएम आवास की ओर मार्च से दिल्ली में सियासी हलचल तेज

मार्च के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना भी दिया। इस दौरान केंद्र सरकार की शिक्षा नीति और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी सवाल उठाए गए। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय सरकार को समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।