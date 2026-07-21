जंतर-मंतर पर आंदोलन ने फिर पकड़ी रफ्तार, 15 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे; पुलिस हाई अलर्ट पर

Jantar Mantar Protest: राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आह्वान पर हजारों लोग मंगलवार को भी जंतर-मंतर पहुंचे। प्रदर्शन में छात्रों के साथ-साथ अभिभावक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शन स्थल पर 15 से 20 हजार के बीच लोगों की मौजूदगी रही।