CJP Protest: हाथ में डंडा, शर्ट के खुले बटन…क्या छात्रों को पीटने के लिए गुंडे बुलाए गए थे? कॉकरोच जनता पार्टी ने पूछा सवाल

Parliament march lathi charge: देश की राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। दरअसल, सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के बाद संसद मार्च का ऐलान किया गया था। इसके लिए देश के अलग-अलग राज्यों से छात्र 20 जुलाई को दिल्ली पहुंचे थे। सुबह करीब आठ बजे संसद मार्च शुरू हुआ, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं होने के कारण पुलिस पहले से ही मार्च को रोकने की तैयारी में थी। संसद तक प्रदर्शनकारियों को पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर-बितर करने लगी। लाठीचार्ज के बाद कुछ ऐसे दृश्य सामने आए, जिन्हें लेकर अब CJP ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि छात्रों की पिटाई के लिए बाहरी गुंडों को बुलाया गया था।