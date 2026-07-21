जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर आरोप, बोले-सरकार ने मानी मांग तो मार दी पलटी, मांगने लगे इस्तीफा

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब सरकार को पता चला कि कांग्रेस नेताओं ने अचानक हाई सिक्योरिटी VIP जोन में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो सरकार ने संवेदनशीलता से काम लिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने X पर लिखा कि उन्हें पता चला कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने समर्थकों के साथ अचानक अकबर रोड के पास धरने पर बैठ गए हैं। इन सीनियर नेताओं के कद को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ मुझे इन नेताओं से बातचीत करने के लिए मौके पर भेजा।