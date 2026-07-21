21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

राष्ट्रीय

जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर आरोप, बोले-सरकार ने मानी मांग तो मार दी पलटी, मांगने लगे इस्तीफा

Jitendra Singh on congress: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि सरकार NEET और उससे जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग जोड़ दी।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Jul 21, 2026

jitendra singh on congress protest and rahul gandhi

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह (फ़ोटो- PIB)

Congress Protest: दिल्ली में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे, मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर लोकतंत्र की मर्यादाएं तोड़ने और अपनी ही बातों से मुकरने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार NEET और उससे जुड़े विरोध प्रदर्शनों के मुद्दों पर संसदीय चर्चा के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने अपनी मांग बदल दी।

वरिष्ठ नेताओं की गरिमा का ध्यान रख खुद वार्ता करने पहुंचा - जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब सरकार को पता चला कि कांग्रेस नेताओं ने अचानक हाई सिक्योरिटी VIP जोन में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो सरकार ने संवेदनशीलता से काम लिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने X पर लिखा कि उन्हें पता चला कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने समर्थकों के साथ अचानक अकबर रोड के पास धरने पर बैठ गए हैं। इन सीनियर नेताओं के कद को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ मुझे इन नेताओं से बातचीत करने के लिए मौके पर भेजा।

राहुल गांधी ने चर्चा के आश्वासन के बाद बदल दी मांग - जितेंद्र सिंह

विरोध-प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत की जानकारी देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी से उस जगह से हटने का अनुरोध किया गया, क्योंकि विरोध-प्रदर्शन से आम जनता को काफी परेशानी हो रही थी। मंत्री के अनुसार, राहुल गांधी ने शुरू में कहा कि अगर सरकार NEET और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए सहमत हो जाती है, तो वे विरोध प्रदर्शन खत्म कर देंगे।

जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने राहुल गांधी को आश्वासन दिया कि वह संसद में NEET मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि, जैसे ही सरकार ने चर्चा की मांग स्वीकार की राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदल दीं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की एक नई मांग जोड़ दी।

केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि उन्होंने पहले केवल चर्चा की मांग की थी, तो उन्होंने जवाब दिया, "मेरी मांगें अब बदल गई हैं, मेरी दो मांगें हैं, चर्चा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा।" जब यह बताया गया कि इतने सीनियर नेता का अपनी बात से पीछे हटना शोभा नहीं देता, तो उनका जवाब था कि यह उनकी पसंद है। वहीं, जब गृह सचिव ने यह समझाने का प्रयास किया कि यह स्थल धरने के लिए अनुकूल नही हैं तो उनका उत्तर था कि ये भी उनकी मर्जी है वे जहां बैठें।

लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ राहुल गांधी का व्यवहार - जितेंद्र सिंह

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि एक जिम्मेदार नेता का इस तरह से अपनी ही बात से पीछे हटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकंतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार NEET और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस गंभीर विषय पर नियमानुसार औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया है। राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के ऊसूलों से मेल नहीं खाता है।

‘ICU की जरूरत नहीं थी, एक तरह से डिटेन करने के लिए रखा था’, हाई कोर्ट के फैसले के बाद बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी

ये भी पढ़ें
Sonam Wangchuk Wife

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Jul 2026 06:48 pm

Published on:

21 Jul 2026 06:30 pm

Hindi News / National News / जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर आरोप, बोले-सरकार ने मानी मांग तो मार दी पलटी, मांगने लगे इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कांग्रेस के धरने पर आतिशी का तंज, बोलीं- वांगचुक से महीने भर बात नहीं और राहुल के 1 घंटे में वार्ता शुरू

Congress Protest
राष्ट्रीय

CJP Protest: प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पथराव किया, घायल सब इंस्पेक्टर-एएसआई-हेड कांस्टेबल ने सुनाई आपबीती

CJP Protest 2026
नई दिल्ली

Rahul Gandhi Detained: धरना स्थल से हटाए गए राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

Congress protest outside PM residence
राष्ट्रीय

‘बीजेपी सिर्फ धोखाधड़ी से जीती है, ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं’, टीएमसी के शहीद दिवस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने बीजेपी को घेरा

TMC crisis
राष्ट्रीय

Congress Protest: राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंचे कांग्रेस के ही बड़े नेता मनीष तिवारी, खुद बताई वजह

Congress Protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.