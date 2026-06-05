देश को मिला नया वायु सेना उपाध्यक्ष, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को किया नियुक्त

एयर मार्शल दीक्षित ने भारत के स्वदेशी रक्षा और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट और अपग्रेड प्रोग्राम्स में टेस्टिंग और मूल्यांकन काम किया है। बेंगलुरु स्थित Aircraft and Systems Testing Establishment में फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में उन्होंने कई अहम परीक्षणों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में Jaguar और MiG-27 जैसे विमानों के एवियोनिक्स अपग्रेड सफलतापूर्वक पूरे किए गए।