Chennai में फर्जी Doctor गिरफ्तार: होम्योपैथी डिग्री पर एलोपैथी इलाज

पुलिस के अनुसार, होम्योपैथी की पढ़ाई कर चुकी पूनम ललित शर्मा नामक Practitioner और उसकी सहायक को टेयनामपेट इलाके में दबोचा गया। संयुक्त निदेशक (कानूनी) - चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पूनम शर्मा बिना एलोपैथी की योग्यता के मरीजों का इलाज कर रही हैं। यह क्लिनिक नुंगमबक्कम के कोडम्बाक्कम हाई रोड पर एक निजी होटल के कमरे में चलाया जा रहा था।