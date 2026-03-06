Chennai में फर्जी Doctor गिरफ्तार: होम्योपैथी डिग्री पर एलोपैथी इलाज

Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय
चेन्नई के कोडम्बाक्कम हाई रोड स्थित एक निजी होटल के कमरे से एक फर्जी Doctor और उसकी सहायक को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर आरोप है कि वे होम्योपैथी डिग्री होने के बावजूद एलोपैथी दवाओं से कान से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर रहे थे।
पुलिस के अनुसार, होम्योपैथी की पढ़ाई कर चुकी पूनम ललित शर्मा नामक Practitioner और उसकी सहायक को टेयनामपेट इलाके में दबोचा गया। संयुक्त निदेशक (कानूनी) - चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पूनम शर्मा बिना एलोपैथी की योग्यता के मरीजों का इलाज कर रही हैं। यह क्लिनिक नुंगमबक्कम के कोडम्बाक्कम हाई रोड पर एक निजी होटल के कमरे में चलाया जा रहा था।
पुलिस जांच में सामने आया कि पूनम ललित शर्मा ने सिर्फ होम्योपैथी की पढ़ाई की है लेकिन वे कान संबंधी रोगियों को एलोपैथी दवाओं से इलाज दे रही थीं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पूनम शर्मा के साथ उनकी सहायक भी गिरफ्तार हुई हैं। दोनों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।
चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के संयुक्त निदेशक (कानूनी) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया। Chennai में बिना उचित योग्यता के एलोपैथी प्रैक्टिसिंग पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। यह मामला इसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, यह क्लिनिक कोडम्बाक्कम हाई रोड स्थित एक निजी होटल के कमरे में चलाया जा रहा था। यहां कान से संबंधित बीमारियों का इलाज एलोपैथिक दवाओं के जरिए किया जा रहा था, जबकि Practitioner के पास एलोपैथी की डिग्री नहीं थी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। Chennai में ऐसे फर्जी Doctor के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं।
