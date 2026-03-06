6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

Chennai में फर्जी Doctor गिरफ्तार: होम्योपैथी डिग्री पर एलोपैथी इलाज

चेन्नई के कोडम्बाक्कम हाई रोड स्थित एक निजी होटल के कमरे से एक फर्जी Doctor और उसकी सहायक को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर आरोप है कि वे होम्योपैथी डिग्री होने के बावजूद एलोपैथी दवाओं से कान से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर रहे थे। क्या है पूरा मामला? पुलिस के अनुसार, होम्योपैथी की [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Mar 06, 2026

Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय

Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय

चेन्नई के कोडम्बाक्कम हाई रोड स्थित एक निजी होटल के कमरे से एक फर्जी Doctor और उसकी सहायक को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर आरोप है कि वे होम्योपैथी डिग्री होने के बावजूद एलोपैथी दवाओं से कान से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर रहे थे।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, होम्योपैथी की पढ़ाई कर चुकी पूनम ललित शर्मा नामक Practitioner और उसकी सहायक को टेयनामपेट इलाके में दबोचा गया। संयुक्त निदेशक (कानूनी) - चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पूनम शर्मा बिना एलोपैथी की योग्यता के मरीजों का इलाज कर रही हैं। यह क्लिनिक नुंगमबक्कम के कोडम्बाक्कम हाई रोड पर एक निजी होटल के कमरे में चलाया जा रहा था।

पुलिस की कार्रवाई और आरोप

पुलिस जांच में सामने आया कि पूनम ललित शर्मा ने सिर्फ होम्योपैथी की पढ़ाई की है लेकिन वे कान संबंधी रोगियों को एलोपैथी दवाओं से इलाज दे रही थीं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पूनम शर्मा के साथ उनकी सहायक भी गिरफ्तार हुई हैं। दोनों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।

Chennai में फर्जी Doctor पर क्यों हो रही है सख्ती?

चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के संयुक्त निदेशक (कानूनी) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया। Chennai में बिना उचित योग्यता के एलोपैथी प्रैक्टिसिंग पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। यह मामला इसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है।

कहां और कैसे चल रहा था इलाज?

सूत्रों के अनुसार, यह क्लिनिक कोडम्बाक्कम हाई रोड स्थित एक निजी होटल के कमरे में चलाया जा रहा था। यहां कान से संबंधित बीमारियों का इलाज एलोपैथिक दवाओं के जरिए किया जा रहा था, जबकि Practitioner के पास एलोपैथी की डिग्री नहीं थी।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। Chennai में ऐसे फर्जी Doctor के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

06 Mar 2026 04:57 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Chennai में फर्जी Doctor गिरफ्तार: होम्योपैथी डिग्री पर एलोपैथी इलाज

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

‘सहमति वाले रिश्तों में बलि का बकरा बनते हैं युवा लड़के’, हाई कोर्ट ने पोक्सो केस में युवक को किया बरी

Madras High Court
राष्ट्रीय

साहुकारपेट में प्रवासियों ने मनाई Holi

Holi, chennai
चेन्नई

Chennai में दो Bank को 24 घंटे में Bomb Threat, पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई

big news bomb threats to several noida schools sparking panic during cbse exams
चेन्नई

तमिलनाडु में तय हुआ सीट फॉर्मूला: कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, DMK की अगुवाई में 21 दलों का गठबंधन

Tamil Nadu Election 2026
राष्ट्रीय

आसमान के रहस्य अब कोल्ली हिल्स में, डार्क स्काई पार्क की सौगात

चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.