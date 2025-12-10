​फिर विवादों में घिरा तिरूपति मंदिर, 4 करोड़ का घोटाला आया सामने

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्टर ने शुद्ध मुलबेरी सिल्क दुपट्टों के नाम पर 100% पॉलिएस्टर के दुपट्टे TTD को बेचे। एक दुपट्टे की बाजार कीमत मात्र 350 रुपये होने के बावजूद इसे 1300 रुपये में बिल किया गया। ये दुपट्टे मंदिर में दानकर्ताओं को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं और वेदाशीर्वचनम् जैसे पवित्र अनुष्ठानों में भगवान को चढ़ाए जाते हैं। दुपट्टों पर सिल्क होलोग्राम की अनिवार्यता का भी पालन नहीं हुआ। 2015 से 2025 तक चले इस घोटाले से TTD को करीब 54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जांच में केंद्रीय रेशम बोर्ड (CSB) समेत दो लैबों के टेस्ट ने पुष्टि की कि दुपट्टे पूरी तरह पॉलिएस्टर हैं।