Tamil Nadu Rajya Sabha Election: DMK गठबंधन विस्तार की तैयारी शुरू

राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 34 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मौजूदा विधानसभा के आंकड़ों के हिसाब से DMK को चार और AIADMK को दो सीटें मिलने की संभावना है। DMK संगठन सचिव आरएस भारती ने कहा, "हमारी पार्टी मौजूदा बहुमत के साथ आसानी से सीटें जीत सकती है। नेता ही फैसला करेंगे।" पार्टी नेतृत्व नए सहयोगियों को जोड़ने की संभावनाएं तलाश रहा है, जिसमें DMDK और PMK के रामदास गुट को गठबंधन में शामिल करने की चर्चा है। PMK फिलहाल आंतरिक नेतृत्व विवादों से गुजर रही है, जबकि DMDK ने लोकसभा चुनाव में राज्यसभा सीट का वादा पूरा न होने के चलते AIADMK से दूरी बना ली थी।