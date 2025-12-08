तेंदुए के हमले में मासूम की मौत के बाद जागी सरकार, मानव-पशु संघर्ष से निपटने पैनल का गठन

शनिवार शाम करीब 7.15 बजे असम के सैफुल आलम को तेंदुआ अयरपड़ी चाय बागान की झाड़ियों में घसीट ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चा घर के सामने अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, जबकि माता-पिता घर के भीतर थे। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए वालपरै सरकारी अस्पताल भेजा। यह घटना वालपरै में कुछ महीनों के भीतर तीसरा हमला है। 20 जून को झारखंड की पांच वर्षीय बच्ची पच्चमलै एस्टेट में तेंदुए का शिकार हुई थी, जबकि 11 अगस्त को असम का आठ वर्षीय बच्चा एक एस्टेट में भालू के हमले में मारा गया था।