अपने नेता का अपमान नहीं सह पाए एक्टर विजय के समर्थक, सिनेमाघर के बाहर यूट्यूबर को जमकर पीटा, 4 अरेस्ट

चेन्नई के वडापलानी में विजय के समर्थकों ने यूट्यूबर की विजय विरोधी वीडियो पर पिटाई कर दी। 21 नवंबर की घटना में टीवीके के चार कार्यकर्ता बालकृष्णन, धनुष, अशोक और पार्थसारथी को गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Mukul Kumar

Nov 25, 2025

मशहूर एक्टर और टीवीके प्रमुख विजय। (फोटो- IANS)

फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले एक्टर विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कजहगम (टीवीके) के चार समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। उनपर वडापलानी में एक सिनेमा हॉल के बाहर एक यूट्यूबर की बुरी तरह से पिटाई करने का आरोप है।

यूट्यूबर पर हमला 21 नवंबर को हुआ था। उन पर एक्टर विजय की बुराई करने वाले वीडियो अपलोड करने का आरोप था। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान बालकृष्णन, धनुष, अशोक और पार्थसारथी के रूप में की है।

बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज

बताया जा रहा है कि ये सभी अवाडी के रहने वाले हैं। उन पर बीएनएस की धाराओं के तहत हमला, चोट पहुंचाना, धमकी, गंदी भाषा का इस्तेमाल और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का मामला दर्ज किया गया है।

यूट्यूबर का नाम किरण ब्रूस बताया जा रहा है। वह मुगलिवक्कम के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वह थिएटर से बाहर निकले तो चारों उनके पास आए और उनके वीडियो के बारे में पूछा।

यूट्यूबर की कमाई का उड़ाया मजाक

इसके बाद यूट्यूबर को जान से मारने की धमकी दी और उनकी कमाई का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद, उनके साथ टीवीके समर्थकों ने मारपीट की। जिसमें उन्हें मामूली चोटें आईं।

उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वडापलानी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी और कन्फर्म किया कि संदिग्ध थिएटर के अंदर थे। उन्हें हिरासत में लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।

करूर हादसे को लेकर सुर्खियों में आई थी विजय की पार्टी

बता दें कि कुछ ही दिनों पहले तमिलनाडु में करूर हादसे को लेकर विजय की पार्टी सुर्खियों में आई थी। करूर जिले के वेलुसाम्यपुरम में टीवीके की राजनीतिक रैली में भगदड़ मच गई। उस दौरान विजय के सात घंटे देरी से पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए।

पुलिस ने टीवीके नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उन पर आरोप लगाया कि आयोजकों ने भीड़ का अनुमान गलत लगाया और सुरक्षा उपाय नाकाफी थे।

विजय ने वीडियो संदेश में दुख जताया और इसे राजनीतिक साजिश बताया। इसके साथ, सीएम एमके स्टालिन से व्यक्तिगत कार्रवाई की अपील की।

घटना ने पार्टी की छवि को किया खराब

मद्रास हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए, जबकि टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच की मांग की। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। यह घटना पार्टी की छवि को झकझोर गई।

साल 2024 में तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय ने अपनी पार्टी को लॉन्च किया था। विजय की पार्टी का उद्देश्य 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सभी 234 सीटों पर उतरना है। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ने का वादा किया है।

