अपने नेता का अपमान नहीं सह पाए एक्टर विजय के समर्थक, सिनेमाघर के बाहर यूट्यूबर को जमकर पीटा, 4 अरेस्ट

बता दें कि कुछ ही दिनों पहले तमिलनाडु में करूर हादसे को लेकर विजय की पार्टी सुर्खियों में आई थी। करूर जिले के वेलुसाम्यपुरम में टीवीके की राजनीतिक रैली में भगदड़ मच गई। उस दौरान विजय के सात घंटे देरी से पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए।