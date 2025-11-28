Video: उदयनिधि स्टालिन की बर्थडे पार्टी में अश्लील डांस, ताली बजाते नजर आए मंत्री, बीजेपी ने DMK को घेरा

Tamil Nadu Minister Video: तमिलनाडु के मंत्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अर्धनग्न लड़कियों का अश्लील डांस देखते नजर आ रहे हैं और सिर्फ देख ही नहीं रहे, बल्कि उनकी सराहना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन की बर्थडे पार्टी का है, जिसमें लड़कियों को डांस करने के लिए बुलाया गया था। वीडियो में पेरियाकरुप्पन पहली लाइन में बैठे नजर आ रहे हैं। मंत्री ताली बजाते दिख रहे है। तमिलनाडु बीजेपी ने मामले को पकड़ लिया और अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट करके राज्य में DMK सरकार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई। साथ ही आरोप लगाया कि ऐसे मंत्रियों के पास कौन सी महिला मदद मांगने जाएगी।