राष्ट्रीय

Video: उदयनिधि स्टालिन की बर्थडे पार्टी में अश्लील डांस, ताली बजाते नजर आए मंत्री, बीजेपी ने DMK को घेरा

Tamil Nadu Minister Watching Obscene Dance: तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की बर्थडे पार्टी में अर्धनग्न लड़कियों का डांस देखने के आरोप में तमिलनाडु की सरकार के कॉर्पोरेशन मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन बुरी तरह फंस गए हैं।

2 min read
चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

image

Kuldeep Sharma

Nov 28, 2025

Tamil Nadu Minister Video

उदयनिधि स्टालिन की बर्थडे पार्टी में अश्लील डांस (फोटो सोशल मीडिया)

Tamil Nadu Minister Video: तमिलनाडु के मंत्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अर्धनग्न लड़कियों का अश्लील डांस देखते नजर आ रहे हैं और सिर्फ देख ही नहीं रहे, बल्कि उनकी सराहना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन की बर्थडे पार्टी का है, जिसमें लड़कियों को डांस करने के लिए बुलाया गया था। वीडियो में पेरियाकरुप्पन पहली लाइन में बैठे नजर आ रहे हैं। मंत्री ताली बजाते दिख रहे है। तमिलनाडु बीजेपी ने मामले को पकड़ लिया और अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट करके राज्य में DMK सरकार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई। साथ ही आरोप लगाया कि ऐसे मंत्रियों के पास कौन सी महिला मदद मांगने जाएगी।

आलोचकों के निशाने पर नेता

इस अश्लील डांस के वायरल होते ही न सिर्फ एक नेता, बल्कि पूरी तमिलनाडु की DMK सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है। आलोचकों ने इसे भद्दा और अपमानजनक बताया है। कुछ का यह भी कहना है कि मंत्री पेरियाकरुप्पन ने मंच पर डांस कर रही अर्धनग्न महिलाओं को अपने पास आने का इशारा भी किया, ताकि वे उनके पास आकर डांस करें।

तमिलनाडु BJP ने लगाया बड़ा आरोप

BJP ने सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबा पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि 'अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट ही कर सकते हैं तो सरकारी पद का क्या फायदा? गुलामी की हद तो यह है कि एक सीनियर मंत्री उस व्यक्ति का बर्थडे मना रहा है, जो बिना किसी काबिलियत के केवल पारिवारिक राजनीति के कारण उप-मुख्यमंत्री पद पर बैठा है। जन्मदिन को एक अश्लील आयोजन में बदलना और नग्न डांसर का गुणगान करना—ऐसे लोगों को आत्म-सम्मान की बात करने का हक नहीं है।'

महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल

BJP ने सवाल उठाया कि तमिलनाडु की महिलाएं पेरियाकरुप्पन जैसे नेताओं पर भरोसा करके अपनी शिकायतें कैसे दर्ज करवा सकती हैं, जो महिलाओं को आधे-अधूरे कपड़ों में नचवाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं? पार्टी ने कहा कि यह शर्म की बात है कि जब तमिलनाडु की सरकारी मशीनरी लॉ एंड ऑर्डर, खराब स्वास्थ्य सेवाओं और भ्रष्टाचार के कारण बिखरी हुई है, तब मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ मंत्रियों तक सभी केवल मनोरंजन में व्यस्त हैं। DMK से अच्छे प्रशासन की उम्मीद कैसे की जा सकती है, जो लंबे समय से सिर्फ फिजिकल पॉलिटिक्स करती आई है?

DMK की चुप्पी बढ़ा रही है सवाल

विवाद लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सत्ता में बैठी DMK की ओर से अब तक इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी की चुप्पी लोगों के संदेह को और गहरा कर रही है और विपक्ष को सरकार की नीतियों व आचरण पर सवाल उठाने का मौका दे रही है। इस बीच, यह वीडियो तमिलनाडु की राजनीतिक गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है।

Updated on:

Published on:

