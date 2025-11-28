भूख मिटाने के चक्कर में गैंगस्टर बना बंधु मान सिंह? कनाडा की पहली यात्रा से आज तक की पूरी कहानी

क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सेखों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया कि वह पहली बार 2019 में रोजगार वीजा मिलने पर कनाडा गया था। वहां उसने शुरुआत में कई जगह काम किया, लेकिन बाद में चरमपंथियों के संपर्क में आकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। कुछ मामलों में जेल जाने के बाद वह कई अपराधियों के संपर्क में आया और उनके साथ मिलकर काम करने लगा। दिल्ली पुलिस के अनुसार, सेखों का नाम पहले भी हथियार सप्लाई करने के एक पुराने मामले में सामने आया था। इसके बाद पता चला कि वह कनाडा में गोलीबारी और वसूली के मामलों में सजा काट चुका अपराधी है।