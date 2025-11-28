Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

भूख मिटाने के चक्कर में गैंगस्टर बना बंधु मान सिंह? कनाडा की पहली यात्रा से आज तक की पूरी कहानी

Bandhu Maan Singh Sekhon Arrested: पुलिस रिकार्ड से पता चलता है कि बंधु मान सिंह सेखों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

image

Kuldeep Sharma

Nov 28, 2025

Bandhu Maan Singh Sekhon Arrested

गोल्डी ढिल्लों की गैंग का सदस्य बंधु मान सिंह सेखों गिरफ्तार (फोटो सोशल मीडिया)

Bandhu Maan Singh Sekhon Arrested: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोल्डी ढिल्लों गैंग के सदस्य बंधु मान सिंह सेखों को कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के मामले में हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार अपराधी सीधे फायरिंग करने नहीं गया था, लेकिन वारदात की प्लानिंग, हथियार उपलब्ध कराने और घटना को अंजाम देने के लिए वाहन मुहैया करवाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ कई और भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक हाई-स्टैंडर्ड क्लासिक पिस्तौल PX-3 और 8 कारतूस बरामद किए गए।

कैसे पकड़ा गया गैंग का सदस्य सेखों

पुलिस ने बताया कि कैफे पर फायरिंग में इस्तेमाल हुई गाड़ी की पहचान होने के बाद सेखों घबराकर कनाडा से भारत भाग आया था। दिल्ली पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह से पूछताछ की तो सेखों का नाम सामने आया। तस्करों ने बताया कि उन्होंने लुधियाना में सेखों को हथियार सप्लाई किए थे। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और सेखों को गिरफ्तार कर लिया।

रोजगार वीजा पर गया था कनाडा और बन गया अपराधी

क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सेखों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया कि वह पहली बार 2019 में रोजगार वीजा मिलने पर कनाडा गया था। वहां उसने शुरुआत में कई जगह काम किया, लेकिन बाद में चरमपंथियों के संपर्क में आकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। कुछ मामलों में जेल जाने के बाद वह कई अपराधियों के संपर्क में आया और उनके साथ मिलकर काम करने लगा। दिल्ली पुलिस के अनुसार, सेखों का नाम पहले भी हथियार सप्लाई करने के एक पुराने मामले में सामने आया था। इसके बाद पता चला कि वह कनाडा में गोलीबारी और वसूली के मामलों में सजा काट चुका अपराधी है।

गोल्डी ढिल्लों गैंग का मुख्य सदस्य

पुलिस के अनुसार, भारत और कनाडा में सक्रिय गोल्डी ढिल्लों गैंग ने भारत में कई वारदातें की हैं और उनके खिलाफ अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं। सेखों इस गैंग के संपर्क में आया और धीरे-धीरे संगठन में मुख्य अपराधी बन गया। पुलिस का कहना है कि सेखों को इस गैंग का संचालक भी माना जाता है।

Updated on:

28 Nov 2025 06:57 pm

Published on:

28 Nov 2025 06:56 pm

Hindi News / National News / भूख मिटाने के चक्कर में गैंगस्टर बना बंधु मान सिंह? कनाडा की पहली यात्रा से आज तक की पूरी कहानी

