पूरा हिमालय क्षेत्र सबसे अधिक खतरे वाले जोन में, भारत का नया भूकंपीय मानचित्र जारी

भारत ने भूकंप सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नया भूकंपीय जोनिंग मानचित्र और उन्नत डिज़ाइन कोड जारी किए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा जारी इस मानचित्र में पहली बार पूरे हिमालयी क्षेत्र को सबसे अधिक जोखिम वाले जोन VI में रखा गया है। अब देश का 61% भू-भाग मध्यम से उच्च भूकंपीय जोखिम की श्रेणी में आ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नया मानचित्र सिर्फ एक तकनीकी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चेतावनी है।