पलाश की मां ने बताया अब कब होगी स्मृति की शादी, दोनों की हालत को लेकर कही ये बात

हालांकि अब दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है, लेकिन शादी की नई तारीख को लेकर सबने चुप्पी साधी हुई है। पलाश की मां को उम्मीद है कि शादी जल्द होगी। उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि शादी के दिन जो भी हुआ, उससे स्मृति और पलाश दोनों दुखी हैं। उन्होंने खुलासा किया कि शादी के बाद स्मृति के लिए एक खास वेलकम प्लान भी बनाया था। उन्होंने कहा, "स्मृति और पलाश दोनों तकलीफ़ में हैं। पलाश का सपना था कि वह अपनी दुल्हन के साथ घर आए। शादी बहुत जल्दी होगी।"