पलाश की मां ने बताया अब कब होगी स्मृति की शादी, दोनों की हालत को लेकर कही ये बात

स्मृति मंधाना के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी (फोटो- IANS)
Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को स्थगित हो गई थी। जिस शादी पर पूरे क्रिकेट और बॉलीवुड जगत की नज़र थी, उसे अचानक रोकना पड़ा। दरअसल, शादी वाले दिन स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अगले दिन होने वाले पति भी हॉस्पिटल पहुंच गए। इसके एक दिन बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पलाश मुच्छल के चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे।
फिलहाल स्मृति मंधाना के पिता और होने वाले पति पलाश मुच्छल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। महाराष्ट्र के सांगली में 23 नवंबर को शादी से कुछ घंटे पहले भारतीय क्रिकेटर के पिता को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया। बताया गया कि स्मृति के पिता की तबीयत तनाव की वजह से बिगड़ी और शादी के टलने की वजह से पलाश की भी हालत खराब हो गई।
हालांकि अब दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है, लेकिन शादी की नई तारीख को लेकर सबने चुप्पी साधी हुई है। पलाश की मां को उम्मीद है कि शादी जल्द होगी। उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि शादी के दिन जो भी हुआ, उससे स्मृति और पलाश दोनों दुखी हैं। उन्होंने खुलासा किया कि शादी के बाद स्मृति के लिए एक खास वेलकम प्लान भी बनाया था। उन्होंने कहा, "स्मृति और पलाश दोनों तकलीफ़ में हैं। पलाश का सपना था कि वह अपनी दुल्हन के साथ घर आए। शादी बहुत जल्दी होगी।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग