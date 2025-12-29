VHT 2025-26: शार्दुल ठाकुर ने उगली आग, अकेले ही टॉप ऑर्डर को किया तहस-नहस, छत्तीसगढ़ 140/8

Vijay Hazare Trophy Highlights: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT 25-26) के तीसरे राउंड के मैचों में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। रोहित सिर्फ पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध थे, वहीं विराट 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ तीसरा मुकाबला खेलेंगे। इसके बाद ये दोनों खिलाड़ी न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले राष्‍ट्रीय टीम से जुड़ जाएंगे। रोहित की गैरमौजूदगी में मुंबई की टीम आज 29 दिसंबर को छत्‍तीसगढ़ के खिलाफ मैच खेल रही है, जिसमें कप्‍तान शार्दुल ठाकुर गेंद से आग उगल रहे हैं। उन्‍होंने अकेले ही चार विकेट चटकाते हुए छत्‍तीसगढ़ को बैकफुट पर धकेल दिया है।