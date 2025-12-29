29 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

VHT 2025-26: शार्दुल ठाकुर ने उगली आग, अकेले ही टॉप ऑर्डर को किया तहस-नहस, छत्तीसगढ़ 140/8

Vijay Hazare Trophy Highlights: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT 25-26) के तीसरे राउंड मुंबई का मुकाबला छत्‍तीसगढ़ से हो रहा है। इस मैच में कप्‍तान शार्दुल ठाकुर ने गेंद से कहर बरपाते हुए शुरुआत में ही चार विकेट लेकर छत्‍तीसगढ़ को बैकफुट पर धकेल दिया है।

भारत

image

lokesh verma

Dec 29, 2025

Vijay Hazare Trophy Highlights

भारतीय गेंदबाज शार्दुल ठाकुर। (फोटो सोर्स: BCCI)

Vijay Hazare Trophy Highlights: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT 25-26) के तीसरे राउंड के मैचों में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। रोहित सिर्फ पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध थे, वहीं विराट 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ तीसरा मुकाबला खेलेंगे। इसके बाद ये दोनों खिलाड़ी न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले राष्‍ट्रीय टीम से जुड़ जाएंगे। रोहित की गैरमौजूदगी में मुंबई की टीम आज 29 दिसंबर को छत्‍तीसगढ़ के खिलाफ मैच खेल रही है, जिसमें कप्‍तान शार्दुल ठाकुर गेंद से आग उगल रहे हैं। उन्‍होंने अकेले ही चार विकेट चटकाते हुए छत्‍तीसगढ़ को बैकफुट पर धकेल दिया है।

शार्दुल ठाकुर ने टॉप ऑर्डर को कर दिया तहस-नहस

मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर सोमवार को शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने जयपुर में अपने शुरुआती स्पेल में चार विकेट लेकर छत्तीसगढ़ के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया और विपक्षी टीम को मुश्किल में डाल दिया। ठाकुर ने पारी के पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर छत्तीसगढ़ का स्कोर 4/2 कर दिया।

वह तीसरे ओवर में फिर से लौटे और एक और विकेट लिया, जिससे स्कोर 9/3 हो गया। फिर अपने अगले ओवर में एक और सफलता दिलाकर पहले पांच ओवरों के अंदर छत्तीसगढ़ को 10/4 पर मुश्किल में डाल दिया। खबर लिखे जाने तक छत्‍तीसगढ़ की टीम ने 36 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए थे।

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Published on:

29 Dec 2025 11:41 am

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025-26: शार्दुल ठाकुर ने उगली आग, अकेले ही टॉप ऑर्डर को किया तहस-नहस, छत्तीसगढ़ 140/8

