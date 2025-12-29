एशेज सीरीज के बीच इस दिग्गज के निधन से क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर, रवि शास्त्री समेत कई क्रिकेटरों ने जताया दुख

Hugh Morris dies: एशेज सीरीज के बीच इंग्लैंड और ग्लैमरगन के पूर्व बल्लेबाज ह्यू मॉरिस का 62 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह कैंसर से पीड़ित थे। उन्‍होंने देश और काउंटी दोनों में सीनियर पदों पर काम किया। उनके कार्यकाल में इंग्लिश टीम ने तीन एशेज और 2010 का टी20 वर्ल्‍ड कप जीता था। उनके निधन का समाचार मिलते ही क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्‍त्री समेत कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनके निधन पर शोक व्‍यक्‍त करते हुए उन्‍हें श्रद्धांजलि दी है।