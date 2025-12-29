Abhishek Sharma ने बैक-टू-बैक 45 छक्के जड़ गेंदबाजों का निकाला दम, ODI टीम में चयन के लिए आज VHT में उड़ाएंगे गर्दा

Abhishek Sharma smashes 45 sixes: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के स्‍टार सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा आज सोमवार 29 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उत्‍तराखंड के खिलाफ जयपुर के अनंतम ग्राउंड में पंजाब के लिए मैच खेल सकते हैं। इसके लिए वह कड़ा अभ्‍यास कर रहे हैं। इसकी एक एक झलक रविवार को पंजाब के ट्रेनिंग सेशन के दौरान दिखने को मिली, जब उन्‍होंने बैक-टू-बैक 45 छक्‍के जड़े। अभिषेक सबसे छोटे फॉर्मेट में पहले से ही एक जाना-माना नाम है, अब उनकी नजर 50 ओवर के खेल में अपनी छाप छोड़ने पर हैं। अभी तक उन्हें भारत के लिए वनडे डेब्यू का मौका नहीं मिला है। ऐसे में उनके पास घरेलू टूर्नामेंट काबिलियत दिखाने और सेलेक्शन के लिए अपना दावा मजबूत करने का सुनहरा मौका है।