Abhishek Sharma ने बैक-टू-बैक 45 छक्के जड़ गेंदबाजों का निकाला दम, ODI टीम में चयन के लिए आज VHT में उड़ाएंगे गर्दा

Abhishek Sharma smashes 45 sixes: भारत के टी20 स्‍टार ओपनर अभिषेक शर्मा का लक्ष्‍य अब ODI टीम में जगह बनाने पर है। इसी उम्‍मीद के साथ विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में गर्दा उड़ाने को तैयार हैं। इसकी बानगी पंजाब के ट्रेनिंग सेशन के दौरान दिखने को मिली, जब उन्‍होंने बैक-टू-बैक 45 छक्के जड़े और करीब 40 मिनट तक गेंदबाजी भी की।

भारत

image

lokesh verma

Dec 29, 2025

Abhishek Sharma smashes 45 sixes

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo Credit - IANS)

Abhishek Sharma smashes 45 sixes: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के स्‍टार सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा आज सोमवार 29 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उत्‍तराखंड के खिलाफ जयपुर के अनंतम ग्राउंड में पंजाब के लिए मैच खेल सकते हैं। इसके लिए वह कड़ा अभ्‍यास कर रहे हैं। इसकी एक एक झलक रविवार को पंजाब के ट्रेनिंग सेशन के दौरान दिखने को मिली, जब उन्‍होंने बैक-टू-बैक 45 छक्‍के जड़े। अभिषेक सबसे छोटे फॉर्मेट में पहले से ही एक जाना-माना नाम है, अब उनकी नजर 50 ओवर के खेल में अपनी छाप छोड़ने पर हैं। अभी तक उन्हें भारत के लिए वनडे डेब्यू का मौका नहीं मिला है। ऐसे में उनके पास घरेलू टूर्नामेंट काबिलियत दिखाने और सेलेक्शन के लिए अपना दावा मजबूत करने का सुनहरा मौका है।

ट्रेनिंग सेशन में आते ही जाहिर किए इरादे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार को पंजाब के ट्रेनिंग सेशन के दौरान जब अभिषेक शर्मा बल्‍लेबाजी के लिए आए तो उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी गौरव चौधरी से एक सवाल किया, जिससे उनकी मानसिकता का पता चलता है, जो क्रीज पर उनके इरादे और क्रिएटिव अप्रोच दोनों को दर्शाने वाला है।

बैक-टू-बैक करीब 45 छक्के लगाए

उन्‍होंने पूछा 'फील्ड क्या है?' (एक काल्पनिक फील्ड प्लेसमेंट के बारे में) लंबे कद के ऑफ स्पिनर चौधरी ने कहा मिड-ऑफ सिंगल बचाने के लिए रखा है। इसके बाद अभिषेक ने करीब एक घंटे तक बल्‍लेबाजी की। हालांकि यह उनके लिए रोज की बात है। बड़े शॉट मारना और गेंदों को डिफेंड नहीं करना। रिपोर्ट की मानें तो उन्‍होंने अनंतम क्रिकेट ग्राउंड में बैक-टू-बैक करीब 45 छक्के लगाए।

लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी भी की

इस दौरान अभिषेक ने सिर्फ ऑफ-स्पिनर, बल्कि लेग-स्पिनर और लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों का भी सामना किया। जबकि पिच काफी ग्रिप कर रही थी और सही लेंथ पर गेंद डालने वालों को काफी टर्न भी मिल रहा था। बल्‍लेबाजी के बाद उन्‍होंने करीब 40 मिनट लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी भी की।

न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI टीम की घोषणा का इंतजार

बता दें कि अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम में शामिल हैं। हालांकि अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे टीम की घोषणा नहीं की है। अगर अभिषेक विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सेलेक्‍टर्स सोचने पर मजबूर कर सकते हैं।

हालांकि, यह काफी मुश्किल है, क्‍योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग में पक्‍की है। जबकि यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में चोटिल गिल की जगह खेलते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाकर तीसरे ओपनर के तौर पर अपना दावा और मजबूत किया है।

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Published on:

29 Dec 2025 07:53 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Abhishek Sharma ने बैक-टू-बैक 45 छक्के जड़ गेंदबाजों का निकाला दम, ODI टीम में चयन के लिए आज VHT में उड़ाएंगे गर्दा

