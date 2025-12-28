Virat Kohli impressed by Vishal Jayswal: विशाल जायसवाल को बेंगलुरु में शुक्रवार की शाम जिंदगी भर याद रहेगी। गुजरात के इस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने न सिर्फ स्टार खिलाड़ियों से भरी दिल्ली टीम के खिलाफ अपने लिस्ट ए करियर की सबसे अच्छी गेंदबाजी की, बल्कि वह सबसे बड़ा विकेट भी लिया, जिसका सपना कोई भी घरेलू क्रिकेटर देखता है। वह विकेट था विराट कोहली का। हालांकि, मैच के बाद विराट ने जो कहा वह इस उभरते हुए क्रिकेटर के लिए और भी ज्‍यादा मायने रखता है।