विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)
Virat Kohli impressed by Vishal Jayswal: विशाल जायसवाल को बेंगलुरु में शुक्रवार की शाम जिंदगी भर याद रहेगी। गुजरात के इस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने न सिर्फ स्टार खिलाड़ियों से भरी दिल्ली टीम के खिलाफ अपने लिस्ट ए करियर की सबसे अच्छी गेंदबाजी की, बल्कि वह सबसे बड़ा विकेट भी लिया, जिसका सपना कोई भी घरेलू क्रिकेटर देखता है। वह विकेट था विराट कोहली का। हालांकि, मैच के बाद विराट ने जो कहा वह इस उभरते हुए क्रिकेटर के लिए और भी ज्यादा मायने रखता है।
27 साल के इस स्पिनर ने बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात की दिल्ली के खिलाफ सात रन की करीबी हार में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 42 रन देकर 4 विकेट लेते हुए न सिर्फ दिल्ली को 254 के स्कोर पर रोका, बल्कि इसमें कोहली का कीमती विकेट भी शामिल था, जो 29 गेंदों में फिफ्टी बनाकर खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे।
22वें ओवर में जायसवाल ने कोहली को क्रीज से बाहर निकलने के लिए उकसाया। गेंद नीचे गिरी, बल्ले के पास से घूम गई और विकेटकीपर उर्विल पटेल ने एक ही झटके में बेल्स गिरा दीं। कोहली 77 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए और जायसवाल बहुत खुश नजर आए। लेकिन, मैच के बाद जो हुआ, वह जायसवाल लंबे समय तक याद रखेंगे।
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम लौटने के काफी देर बाद जायसवाल ने अंपायर से मैच बॉल मांगी और घबराते हुए दिल्ली कैंप की तरफ चले गए। वह कोहली को देखकर हिचकिचाए। कोहली उन्हें देख मुस्कुराए और पास बुलाया। फिर जायसवाल ने अपनी जेब से बॉल निकालते हुए कहा भैया, बॉल पर एक ऑटोग्राफ चाहिए। कोहली ने उन्हें बिठाया और बॉल पर साइन किए। फिर वो शब्द आए जो सच में उनके लिए बहुत मायने रखते हैं।
कोहली ने कहा कि तुम बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो। कड़ी मेहनत करते रहो। तुम्हारा मौका आएगा। सब्र रखो और कोशिश करते रहो। जायसवाल ने बाद में माना कि एक मॉडर्न महान खिलाड़ी को बॉलिंग करने का दबाव था। जायसवाल ने कहा कि बस उनके साथ मैदान शेयर करना ही बहुत बड़ी बात है। मेरे पास कोई खास प्लान नहीं था। उन्होंने शांत रहने, फिटनेस और दबाव को संभालने के बारे में बात की।
