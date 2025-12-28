Yashasvi Jaiswal Birthday: मिलिए यशस्वी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड मैडी से, खुलेआम की फ्लाइंग किस, जानें कैसे हुई पहली मुलाकात

Yashasvi Jaiswal Birthday: भारतीय स्‍टार ओपनर यशस्वी जायसवाल आज 28 दिसंबर को अपना 24वां जन्‍मदिन मना रहे हैं। इस क्रिकेटर ने फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए कड़ी मेहनत की है। एक समय ऐसा भी था, जब उन्‍हें टेंट में रहना पड़ा था, लेकिन आज उनके पास दौलत शोहरत सब कुछ है। महज दो-तीन साल में ही वह उन्‍होंने क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। आजकल वह अपने कथित रिलेशनशिप को लेकर भी सुर्खियों में हैं। आज उनके बर्थडे के मौके पर हम आपको उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड मैडी से मिलवाते हैं, जिन्‍हें उन्‍होंने सेंचुरी लगाने के बाद फ्लाइंग किस की थी। आइये जानते हैं इन दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी?