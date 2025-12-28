28 दिसंबर 2025,

रविवार

क्रिकेट

Yashasvi Jaiswal Birthday: मिलिए यशस्वी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड मैडी से, खुलेआम की फ्लाइंग किस, जानें कैसे हुई पहली मुलाकात

Yashasvi Jaiswal Birthday: भारतीय टीम के स्‍टार ओपनर यशस्वी जायसवाल आज अपना 24वां बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके पर आज हम आपको उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड मैडी से मिलवाते हैं, जिनसे अफेयर को लेकर वह अक्‍सर चर्चा में रहते हैं। आइये जानते हैं इनकी मुलाकात कैसे हुई?

3 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 28, 2025

Yashasvi Jaiswal Birthday

यशस्‍वी जायसवाल और मैडी हैमिल्टन। (फोटो सोर्स: इंस्‍टाग्राम)

Yashasvi Jaiswal Birthday: भारतीय स्‍टार ओपनर यशस्वी जायसवाल आज 28 दिसंबर को अपना 24वां जन्‍मदिन मना रहे हैं। इस क्रिकेटर ने फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए कड़ी मेहनत की है। एक समय ऐसा भी था, जब उन्‍हें टेंट में रहना पड़ा था, लेकिन आज उनके पास दौलत शोहरत सब कुछ है। महज दो-तीन साल में ही वह उन्‍होंने क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। आजकल वह अपने कथित रिलेशनशिप को लेकर भी सुर्खियों में हैं। आज उनके बर्थडे के मौके पर हम आपको उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड मैडी से मिलवाते हैं, जिन्‍हें उन्‍होंने सेंचुरी लगाने के बाद फ्लाइंग किस की थी। आइये जानते हैं इन दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी?

जुलाई 2023 में किया था टेस्‍ट डेब्‍यू

यशस्वी जायसवाल ने जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में इंटरनेशनल डेब्यू किया और अपनी पहली ही पारी में अपना पहला शतक बनाया, जिससे भारतीय टीम में उनकी जगह पक्की हो गई। यह स्टार खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलता है और इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें 2025 में टाइम मैगजीन की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में भी शामिल किया गया। इस क्रिकेटर को मैदान पर देखना बहुत मजेदार होता है, लेकिन अफवाहें हैं कि कोई है जो उनके लिए थोड़ा ज्‍यादा जोर से चीयर करता है। जी हां! सुनने में आया है कि यह युवा क्रिकेटर किसी को डेट कर रहा है।

यशस्वी जायसवाल की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड कौन है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यशस्वी कथित तौर पर यूके में रहने वाली मैडी हैमिल्टन को डेट कर रहे हैं। वह पहली बार लोगों की नजर में तब आईं जब उन्हें 2024 में हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के टेस्ट मैच के दौरान यशस्वी को सपोर्ट करते हुए इंडियन जर्सी पहने देखा गया। उन्हें अक्सर कई मैचों में देखा जाता है, जिससे दोनों के बीच संभावित रिलेशनशिप के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं।

आईपीएल में भी यशस्‍वी को सपोर्ट करती हैं मैडी

मैडी हैमिल्टन को न सिर्फ इंटरनेशनल मैचों के दौरान, बल्कि आईपीएल 2024 और 2025 के सीजन में भी देखा गया था। मैडी यशस्वी को सपोर्ट करने के साथ ही उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स की जर्सी भी पहनती है। मैडी को 5 अप्रैल 2025 को पंजाब किंग्स के खिलाफ एक मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहने देखा गया तो उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और फैंस यह सवाल करने लगे कि क्या वे दोनों सच में एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक दोनों में से किसी ने भी इस खबर की पुष्टि नहीं की है।

यशस्वी-मैडी कैसे मिले?

रिपोर्ट्स की मानें तो मैडी अपने भाई के जरिए पहली बार यशस्वी से मिली थीं। मैडी के भाई हेनरी हैमिल्टन ने ही दोनों को मिलवाया था। समय के साथ ये दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए। मैडी और जायसवाल एक-दूसरे के दोस्तों और परिवार से भी मिल चुके हैं।

एक-दूसरे को सालों से जानते हैं

रिपोर्ट्स के अनुसार, मैडी और यशस्वी एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। अफवाहें हैं कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई, जो जल्द ही अफेयर में बदल गई। अब अटकलें हैं कि यह कपल लगभग 3 साल से रोमांटिक रिश्ते में है। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, जिससे फैंस इसके असली नेचर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं।

जायसवाल ने स्टैंड की ओर की फ्लाइंग किस

बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ हुई सीरीज के दौरान ओवल में यशस्वी जायसवाल ने 118 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी। शतक पूरा करने के बाद जायसवाल ने स्टैंड की ओर फ्लाइंग किस करते हुए हार्ट भी बनाया था। उस दौरान मैडी स्‍टैंड में ही मौजूद थीं। हालांकि बाद में खुद यशस्‍वी ने कहा कि उन्‍होंने ऐसा अपने माता-पिता के लिए किया था।

यशस्वी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर साधी चुप्‍पी

बता दें कि यशस्‍वी जायसवाल ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चुप्‍पी साध रखी है। हालांकि उनका एक साथ रेगुलर दिखना एक करीबी रिश्ते की ओर इशारा करता है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन अटकलों पर बात नहीं की है। क्रिकेटर की चुप्पी ने फैंस को और भी उत्सुक कर दिया है, क्योंकि वे यशस्वी के मैडी हैमिल्टन के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर बताने का इंतजार कर रहे हैं।

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

28 Dec 2025 07:32 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Yashasvi Jaiswal Birthday: मिलिए यशस्वी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड मैडी से, खुलेआम की फ्लाइंग किस, जानें कैसे हुई पहली मुलाकात

