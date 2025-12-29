रिंकू सिंह ने फिफ्टी तो ध्रुव जुरेल ने तूफानी सेंचुरी जड़ उड़ाया गर्दा, UP ने बना डाला आज का सबसे बड़ा स्कोर

Vijay Hazare Trophy Highlights: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT 25-26) के तीसरे राउंड में आज सोमवार 29 दिसंबर को राजकोट में उत्‍तर प्रदेश और बड़ौदा के बीच मैच खेला जा रहा है। इस मैच टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी रिंकू सिंह की अगुवाई वाली यूपी की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 369 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए हैं। एलीट ग्रुप में खेले जा रहे आज के मैचों में ये सबसे बड़ा स्‍कोर है। उत्‍तर प्रदेश के लिए रिंकू सिंह कप्‍तानी पारी खेलते हुए दो चौके और तीन छक्‍कों की मदद से अर्धशतक जड़ा तो विकेटकीपर बल्‍लेबाज ध्रुव जुरेल 101 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्‍कों की मदद से 160 रन की धमाकेदार शतकीय पारी खेली है।