रिंकू सिंह ने फिफ्टी तो ध्रुव जुरेल ने तूफानी सेंचुरी जड़ उड़ाया गर्दा, UP ने बना डाला आज का सबसे बड़ा स्कोर

भारतीय खिलाड़ी रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Vijay Hazare Trophy Highlights: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT 25-26) के तीसरे राउंड में आज सोमवार 29 दिसंबर को राजकोट में उत्तर प्रदेश और बड़ौदा के बीच मैच खेला जा रहा है। इस मैच टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रिंकू सिंह की अगुवाई वाली यूपी की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 369 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। एलीट ग्रुप में खेले जा रहे आज के मैचों में ये सबसे बड़ा स्कोर है। उत्तर प्रदेश के लिए रिंकू सिंह कप्तानी पारी खेलते हुए दो चौके और तीन छक्कों की मदद से अर्धशतक जड़ा तो विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल 101 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्कों की मदद से 160 रन की धमाकेदार शतकीय पारी खेली है।
बड़ौदा के कप्तान क्रुणाल पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन, उत्तर प्रदेश की अभिषेक गोस्वामी (51) और आर्यन जुयाल (26) की सलामी जोड़ी ने उस फैसले को गलत साबित करते हुए पहले विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी कर डाली। 14.1 ओवर में जुयाल के आउट होने के बाद अभिषेक भी 16.1 ओवर में पवेलियन लौट गए। इन दोनों को राज लिम्बानी ने अपना शिकार बनाया।
दो विकेट गिरने के बाद ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी के लिए उतरे और एक छोर अंत तक संभाले रखा। यूपी को तीसरा झटका प्रियम गर्ग (3) के रूप में लिम्बानी ने ही दिया। इसके बाद रिंकू सिंह आए और 67 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर रसीख सलाम का शिकार बने।
38.2 ओवर में 223/4 के बाद ध्रुव जुरेल ने अपना शतक पूरा किया और एक छोर संभाले रखा। जबकि दूसरे छोर से नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और उत्तर प्रदेश की टीम निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 369 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल रही। ये विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे एलीट राउंड का आज का सबसे बड़ा स्कोर है। ध्रुव जुरेल ने 101 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 160 रन बनाए।
