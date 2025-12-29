29 दिसंबर 2025,

Aus vs Eng: इंग्लैंड को पांचवें एशेज टेस्ट से पहले लगा तगड़ा झटका, हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते ये मैच विनर हुआ बाहर

Gus Atkinson ruled out: इंग्लैंड को आखिरी एशेज टेस्‍ट से पहले बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज गस एटकिंसन बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण सिडनी में खेले जाने वाले पांचवें और आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

Dec 29, 2025

Gus Atkinson ruled out

इंग्‍लैंड के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन। (फोटो सोर्स: ICC)

Gus Atkinson ruled out: इंग्लैंड को एमसीजी में चौथा टेस्‍ट जीतने के बाद एक बड़ा झटका लगा है, खबर है कि तेज गेंदबाज गस एटकिंसन चोट के कारण सिडनी में एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। एटकिंसन को मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन गेंदबाजी करते समय बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और इंग्लैंड की चार विकेट की जीत के बावजूद वह मैदान पर वापस नहीं लौट पाए थे। स्कैन से पता चला कि उन्‍हें हैमस्ट्रिंग में चोट है। इस वजह से उन्‍हें पांचवें टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे है।

इंग्लैंड की ओर से जारी किया गया ये बयान

इंग्लैंड क्रिकेट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इंग्लैंड के 27 वर्षीय पुरुष तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को एशेज टूर के आखिरी मैच से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि स्कैन से पुष्टि हुई है कि उन्हें बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है। सरे के दाएं हाथ के गेंदबाज चौथे टेस्ट में एमसीजी में इंग्लैंड की जीत के दौरान ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अपना पांचवां ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे।

रिप्लेसमेंट नहीं बुलाएगा इंग्लैंड

इंग्लैंड पांचवें टेस्ट के लिए किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को नहीं बुलाएगा, जो 4 जनवरी को सिडनी में शुरू होगा।
इंग्लैंड पहले ही इस टूर पर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को चोट के कारण खो चुका है। जबकि तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर और मैथ्यू पॉट्स भी टीम में हैं, जिनमें से कोई एक एटकिंसन की जगह ले सकता है।

इंग्लैंड टीम

बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रूक (उप-कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्स, ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग।

एशेज शेड्यूल

पहला टेस्ट: पर्थ स्टेडियम, 21-22 नवंबर (ऑस्ट्रेलिया आठ विकेट से जीता)

दूसरा टेस्ट: गाबा, 4-7 दिसंबर (ऑस्ट्रेलिया आठ विकेट से जीता)

तीसरा टेस्ट: एडिलेड ओवल, 17-21 दिसंबर (ऑस्ट्रेलिया 82 रन से जीता)

चौथा टेस्ट: एमसीजी, 26-30 दिसंबर (इंग्लैंड चार विकेट से जीता)

पांचवां टेस्ट: एससीजी, 4-8 जनवरी

