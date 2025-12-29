Aus vs Eng: इंग्लैंड को पांचवें एशेज टेस्ट से पहले लगा तगड़ा झटका, हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते ये मैच विनर हुआ बाहर

Gus Atkinson ruled out: इंग्लैंड को एमसीजी में चौथा टेस्‍ट जीतने के बाद एक बड़ा झटका लगा है, खबर है कि तेज गेंदबाज गस एटकिंसन चोट के कारण सिडनी में एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। एटकिंसन को मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन गेंदबाजी करते समय बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और इंग्लैंड की चार विकेट की जीत के बावजूद वह मैदान पर वापस नहीं लौट पाए थे। स्कैन से पता चला कि उन्‍हें हैमस्ट्रिंग में चोट है। इस वजह से उन्‍हें पांचवें टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे है।