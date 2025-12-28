Ashes: बॉक्सिंग डे टेस्ट में मिली करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इन दो खिलाड़ियों को टीम से निकाला, आखिरी टेस्ट से पहले किया रिलीज

हालांकि, कैमरून ग्रीन की सीरीज में लगातार खराब फॉर्म को देखते हुए सिडनी टेस्ट में उन्हें खेलने का मौका मिल सकता है। दूसरी ओर, इंग्लिस ने ब्रिस्बेन और एडिलेड टेस्ट में अपनी तीन पारियों में सिर्फ 32 रन बनाए, जिसके बाद उनकी प्लेइंग इलेवन में वापसी की संभावना काफी कम नजर आ रही है। बीबीएल की बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन होबार्ट हरिकेंस चार मैचों में तीन जीत के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज हैं, जबकि लगातार हार झेल रही पर्थ स्कॉर्चर्स पांचवें स्थान पर हैं।