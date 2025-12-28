28 दिसंबर 2025,

रविवार

Ashes: बॉक्सिंग डे टेस्ट में मिली करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इन दो खिलाड़ियों को टीम से निकाला, आखिरी टेस्ट से पहले किया रिलीज

इस लंबे अंतराल को देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रिजर्व खिलाड़ियों जोश इंग्लिस और ब्यू वेबस्टर को बीबीएल मैचों में हिस्सा लेने के लिए टीम से रिलीज कर दिया है। वेबस्टर सोमवार को होबार्ट हरिकेंस की ओर से मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ उपलब्ध रहेंगे, जबकि इंग्लिस मंगलवार को पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए सिडनी थंडर के विरुद्ध मैदान पर उतरेंगे।

image

Siddharth Rai

Dec 28, 2025

Australia at MCG Boxing Day Test

ऑस्ट्रेलिया टीम ने आखिरी टेस्ट से पहले कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया (फोटो- Cricket Australia)

Australia vs England test Series: ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों एशेज सीरीज के साथ-साथ बिग बैश लीग (BBL) भी खेली जा रही है। मेलबर्न में खेला गया एशेज का चौथा टेस्ट महज दो दिनों में ही समाप्त हो गया, जिसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर जीत दर्ज़ की और सीरीज में व्हाइटवॉश होने से बच गए। अब सीरीज का पांचवां और अंतिम टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।

इस लंबे अंतराल को देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रिजर्व खिलाड़ियों जोश इंग्लिस और ब्यू वेबस्टर को बीबीएल मैचों में हिस्सा लेने के लिए टीम से रिलीज कर दिया है। वेबस्टर सोमवार को होबार्ट हरिकेंस की ओर से मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ उपलब्ध रहेंगे, जबकि इंग्लिस मंगलवार को पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए सिडनी थंडर के विरुद्ध मैदान पर उतरेंगे।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट किया है कि दोनों खिलाड़ी अपने-अपने बीबीएल मैच खेलने के बाद न्यू ईयर ईव पर सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़कर अंतिम टेस्ट की तैयारी करेंगे। इस साल सात टेस्ट मैच खेल चुके वेबस्टर को पर्थ में पहले एशेज टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था और इसके बाद वे टीम में वापसी नहीं कर पाए।

हालांकि, कैमरून ग्रीन की सीरीज में लगातार खराब फॉर्म को देखते हुए सिडनी टेस्ट में उन्हें खेलने का मौका मिल सकता है। दूसरी ओर, इंग्लिस ने ब्रिस्बेन और एडिलेड टेस्ट में अपनी तीन पारियों में सिर्फ 32 रन बनाए, जिसके बाद उनकी प्लेइंग इलेवन में वापसी की संभावना काफी कम नजर आ रही है। बीबीएल की बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन होबार्ट हरिकेंस चार मैचों में तीन जीत के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज हैं, जबकि लगातार हार झेल रही पर्थ स्कॉर्चर्स पांचवें स्थान पर हैं।

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / Ashes: बॉक्सिंग डे टेस्ट में मिली करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इन दो खिलाड़ियों को टीम से निकाला, आखिरी टेस्ट से पहले किया रिलीज

