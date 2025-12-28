28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान ने अपने पैर पर मार ली कुल्हाड़ी, मैच विनर को ही कर दिया बाहर

Pakistan T20 Squad Announce: T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को बड़ा झटका दिया है। वर्ल्‍ड कप से पहले श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम में बाबर को बाहर कर दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 28, 2025

Pakistan T20 Squad Announce

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan T20 Squad Announce: T20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले बाबर आजम को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की टीम इससे पहले श्रीलंका में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया गया है।

बता दें कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन वह पहले ही दौर से बाहर हो गई थी। उस दौरान टीम को अमेरिका और भारतीय टीम से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से टीम और बाबर आजम की काफी आलोचना हुई थी।

श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्‍तान की टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

28 Dec 2025 10:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान ने अपने पैर पर मार ली कुल्हाड़ी, मैच विनर को ही कर दिया बाहर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

VHT में जिसकी गेंद पर आउट हुए विराट कोहली, उसी के हुए मुरीद, करियर को लेकर कर दी बड़ी भविष्‍यवाणी

Virat Kohli impressed by Vishal Jayswal
क्रिकेट

पहले ही मुकाबले में सौरव गांगुली की टीम को मिली हार, अनचाहे रिजल्ट के साथ शुरु हुआ SA20 में कोचिंग सफर

Sourav Ganguly
क्रिकेट

ईशान किशन की होने जा रही ODI टीम में भी वापसी, बलि का बकरा बनेगा ये स्टार खिलाड़ी!

Ishan Kishan set to return ODI
क्रिकेट

2 दिन में मेलबर्न टेस्ट खत्म होने से ऑस्ट्रेलिया को 96 करोड़ का नुकसान, आईसीसी से भी झटका!

aus VS eng
क्रिकेट

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बस 15 दिन बाकी, जानें किसे मिलेगा मौका और कौन होगा बाहर?

India ODI squad vs New Zealand
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.