T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान ने अपने पैर पर मार ली कुल्हाड़ी, मैच विनर को ही कर दिया बाहर

पाकिस्तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Pakistan T20 Squad Announce: T20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले बाबर आजम को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की टीम इससे पहले श्रीलंका में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया गया है।
बता दें कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन वह पहले ही दौर से बाहर हो गई थी। उस दौरान टीम को अमेरिका और भारतीय टीम से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से टीम और बाबर आजम की काफी आलोचना हुई थी।
सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग