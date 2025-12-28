T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान ने अपने पैर पर मार ली कुल्हाड़ी, मैच विनर को ही कर दिया बाहर

Pakistan T20 Squad Announce: T20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले बाबर आजम को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की टीम इससे पहले श्रीलंका में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया गया है।