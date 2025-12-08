देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की 141वीं जयंती पर विशिष्ट जनों का सम्मान

चेन्नई.देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट ने एकत्वसूत्र इंडिया फाउंडेशन तथा आर्य समाज फाउंडेशन के सहयोग से भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारतरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की 141वीं जयंती का भव्य आयोजन डी.जी. वैष्णव कॉलेज के द्वारका सभागार में किया। स्वागत भाषण में प्रबंध न्यासी ने राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक श्रद्धा का वातावरण निर्मित किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे शकील अख़्तर, आइपीएस (सेवानिवृत्त), तमिलनाडु सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त तथा डॉ. एच. वी. हांडे, तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। विशेष आमंत्रितों में सम्मिलित थे एन. कुमार, चेयरमैन, ग्रुप कॉर्पोरेट बोर्ड, सनमार ग्रुप, तथा ओलंपियन और अर्जुन व द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एस. रामन। इस अवसर पर शोभा कांत दास लोकसेवा रत्न पुरस्कार एन. कुमार को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ट्रस्ट के संस्थापक शोभा कांत दास की स्मृति में स्थापित है जिनका जीवन शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पित रहा। प्रदीप कुमार प्रेरणा पुरस्कार एस. रामन को प्रदान किया गया। यह सम्मान प्रदीप कुमार, पूर्व प्रबंध न्यासी की स्मृति में है, जिन्होंने करुणा, मानवता और युवा नेतृत्व को जीवन का ध्येय बनाया।ट्रस्ट ने अपने सेवा कार्यों की पुनः पुष्टि की जिसमें जरूरतमंद परिवारों को सहयोग, रोगियों को चिकित्सा सहायता, योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा में सहारा तथा दूर-दराज से चेन्नई उपचार के लिए आने वाले रोगियों व परिजनों को सस्ते निवास व भोजन की सुविधा शामिल है।