विपक्ष कर सकता है सीबीआइ-इडी का इस्तेमाल, मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को किया सतर्क

स्टालिन ने बताया द्रविड़ मॉडल सरकार की योजनाओं से अब तक 1.86 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ राहत सहित सरकार के कार्यों से तटस्थ मतदाता उनके पक्ष में हैं। वर्ष 2021 में गठबंधन को 2.09 करोड़ वोट मिले थे और इस बार 2.50 करोड़ से अधिक वोट मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे कार्यकर्ताओं की सराहना की तथा बूथ कमेटी सदस्यों से घर-घर जाकर प्रचार करने और महिला कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने का आह्वान किया।