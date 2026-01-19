UP Rain: पश्चिमी विक्षोभ का असर: यूपी में ठंड से राहत, कोहरा घटेगा, लखनऊ में बारिश, नया अपडेट 

Weather Shift in Uttar Pradesh: प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे के बीच मौसम में अब धीरे-धीरे बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। उत्तरोत्तर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के प्रभाव से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही सुबह और रात के समय छाए घने से बहुत घने कोहरे में भी धीरे-धीरे कमी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के आकलन के अनुसार 20 जनवरी के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरा समाप्त हो सकता है, जबकि 22 जनवरी से एक नए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का दौर शुरू होने की संभावना है, जो आगे चलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच सकता है।