UP Rain: पश्चिमी विक्षोभ का असर: यूपी में ठंड से राहत, कोहरा घटेगा, लखनऊ में बारिश, नया अपडेट 

उत्तरोत्तर पश्चिमी विक्षोभों का असर: प्रदेश में ठंड से राहत, कोहरे में कमी और 22 जनवरी से वर्षा की संभावना (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Weather Shift in Uttar Pradesh: प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे के बीच मौसम में अब धीरे-धीरे बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। उत्तरोत्तर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के प्रभाव से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही सुबह और रात के समय छाए घने से बहुत घने कोहरे में भी धीरे-धीरे कमी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के आकलन के अनुसार 20 जनवरी के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरा समाप्त हो सकता है, जबकि 22 जनवरी से एक नए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का दौर शुरू होने की संभावना है, जो आगे चलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच सकता है।
पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। हालांकि अब यह गिरावट थमने लगी है। इसके बावजूद प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्सों में स्थित हरदोई, अमेठी, अयोध्या और बाराबंकी जैसे जिलों में बीती रात आंशिक शीतलहर (Partial Cold Wave) की स्थिति बनी रही। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जिससे सुबह और देर रात के समय ठिठुरन बनी रही। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के कमजोर पड़ने और हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण अब तापमान में गिरावट का सिलसिला रुक गया है। यही वजह है कि कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा असर रात में चल रही शीतलहर पर पड़ेगा और लोगों को ठंड से कुछ हद तक राहत मिलेगी। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और खुले क्षेत्रों में जहां ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा था, वहां तापमान में बढ़ोतरी से राहत मिलने की उम्मीद है। दिन के तापमान में भी हल्का सुधार देखने को मिलेगा, जिससे धूप के समय ठंड की तीव्रता कम होगी। हालांकि सुबह और देर रात के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है, लेकिन पहले जैसी कड़ाके की सर्दी से फिलहाल निजात मिलने के संकेत हैं।
प्रदेश में पिछले कई दिनों से सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर दृश्यता बेहद कम हो जाने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूलों के समय में बदलाव से लेकर ट्रेनों की लेटलतीफी तक, कोहरे का व्यापक असर जनजीवन पर देखने को मिला।
मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं की दिशा में बदलाव और तापमान में बढ़ोतरी के चलते कोहरे की तीव्रता में धीरे-धीरे कमी आएगी। कल सुबह से ही प्रदेश भर में जारी घना से बहुत घना कोहरा हल्के कोहरे में तब्दील होने लगेगा और 20 जनवरी के बाद अधिकांश इलाकों में कोहरा समाप्त हो जाने की संभावना है। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और जनजीवन सामान्य होने की उम्मीद है।
मौसम के इस बदलाव का अगला चरण 22 जनवरी से देखने को मिल सकता है। आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। यह वर्षा धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती है।
बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में और अधिक सुधार होने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की ठंडक बनी रह सकती है, लेकिन लंबे समय से चल रही शीतलहर और तीव्र ठंड से व्यापक राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह वर्षा रबी फसलों के लिए भी लाभकारी साबित हो सकती है, विशेषकर गेहूं और सरसों की फसलों को इससे अच्छा फायदा मिल सकता है।
मौसम में आ रहे इस बदलाव को किसानों और आम लोगों दोनों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। ठंड और कोहरे के कारण जहां आमजन को दैनिक कार्यों में कठिनाई हो रही थी, वहीं किसानों को भी फसलों की सिंचाई और देखभाल में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तापमान में बढ़ोत्तरी और कोहरे में कमी से हालात बेहतर होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय हल्की ठंड को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतें। साथ ही 22 जनवरी के बाद संभावित वर्षा को देखते हुए किसान अपनी फसलों की सुरक्षा और आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर लें।
कुल मिलाकर, प्रदेश में लंबे समय से जारी ठंड, शीतलहर और घने कोहरे के बीच अब मौसम में सकारात्मक बदलाव के संकेत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अगले 48 घंटों में तापमान में क्रमिक वृद्धि, कोहरे में कमी और 22 जनवरी से संभावित वर्षा के चलते प्रदेश की ठंड में व्यापक सुधार की संभावना है। आने वाले दिनों में मौसम के इस बदले मिजाज से जनजीवन के पटरी पर लौटने की पूरी उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग