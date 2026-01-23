सावधान! एक कॉल और खाली हो सकता है खाता, मथुरा में डिजिटल अरेस्ट ठगी गैंग का पर्दाफाश

दिसंबर 2025 में मथुरा की एक बुजुर्ग महिला को ठगों ने फोन किया। वे हांगकांग नंबर से कॉल करके खुद को सीबीआई क्राइम ब्रांच अधिकारी बताते थे। उन्होंने महिला को बताया कि उनका आधार हैक हो गया है और बैंक खाते से गलत काम हो रहे हैं। साथ ही उनके लंदन में रहने वाले बेटे को इंटरपोल गिरफ्तार कर सकता है। डर के मारे महिला कई दिनों तक घर में रहीं और ठगों के कहने पर अपने खातों से कुल 2 करोड़ 4 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। महिला ने जब शिकायत की तो मथुरा साइबर क्राइम थाने ने जांच शुरू की। पुलिस ने कई दिनों की मेहनत के बाद गिरोह के सदस्यों को ट्रैक किया। 22 जनवरी 2026 को रिफाइनरी क्षेत्र के पास बरेली हाईवे से 5 आरोपियों को पकड़ा गया। इनमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है।