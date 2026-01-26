गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज की फौजी भाइयों से एक एकांतिक वार्ता, बोले- …बहुत अच्छा लगा

Saint Premananda Maharaj meeting with military brothers मथुरा के वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज वराह घाट में विशेष दिन रहा। जब फौजी भाइयों ने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस मौके पर फौजी भाइयों के साथ संत प्रेमानंद महाराज की एक आंतरिक वार्ता हुई। 26 जनवरी के अवसर पर बड़ी संख्या में फौजी भाई वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर फौजी भेंट भी लेकर थे। दरअसल, संत प्रेमानंद महाराज का फौजियों के प्रति विशेष लगाव है। पदयात्रा के दौरान भी फौजी मिल जाएं तो उन्हें रुक कर सम्मानित करते हैं। आज वही मुलाकात में संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि 26 जनवरी को आपने दर्शन दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फौजी भाइयों का स्वागत भी किया।