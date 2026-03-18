भाभी की शिकायत पर भड़का भाई, छोटे भाई को गड़ासे से मार डाला

मथुरा में मंगलवार रात पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। घर में खाना खाते समय शुरू हुई मामूली कहासुनी कुछ ही देर में खूनखराबे में बदल गई। बड़े भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई पर गड़ासे से हमला कर दिया। इसमें छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने पहुंची मां भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय निरंजन पुत्र बुद्धिराम के रूप में हुई है।