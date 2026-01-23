23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

होली के रंग में रंगा बृजधाम: बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली

Vrindavan Holi Festival : मथुरा-वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के साथ 40 दिवसीय विश्वप्रसिद्ध होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। गुलाल की बौछार और जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Ravendra Mishra

Jan 23, 2026

बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली

बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली ,फोटो सोर्स -X

Vrindavan Holi Festival : उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर गुलाल उड़ाकर 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। आज से यह महोत्सव पूर्णिमा तक चलेगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।

होली के पर्व की शुरुआत

बसंत पंचमी का त्योहार पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस दिन का बृजधाम में अलग ही महत्व होता है। आज बसंत पंचमी है और इसी के साथ कान्हा की नगरी में विश्वप्रसिद्ध होली के पर्व की शुरुआत हो गई है। जहां पूरी दुनिया अभी होली आने का इंतजार कर रही है, वहीं बांके बिहारी जी ने तो आज से ही अपने भक्तों के साथ होली खेलना शुरू कर दिया है।

जयकारों से गूंज उठा प्रांगण

आज सुबह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पट खुले श्रृंगार आरती के तुरंत बाद मंदिर के पुजारियों ने परंपरा के अनुसार सबसे पहले बिहारी जी के गालों पर गुलाल का टीका लगाया। भगवान को गुलाल अर्पित करते ही पूरे मंदिर प्रांगण में गुलाल से होली खेलना शुरू हो गया। सेवादारों ने जैसे ही भक्तों के ऊपर गुलाल की बौछार की, पूरा मंदिर परिसर 'बांके बिहारी लाल की जय' के जयकारों से गूंज उठा। श्रृद्धालु भी भक्ति- भाव के साथ होली खेलते दिखे।

40 दिनों तक मनाई जाएगी होली

बृज की होली कोई आम त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति के साथ 40 दिनों तक मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं की मानें तो बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही कान्हा अपनी गोपियों और भक्तों के साथ होली की ठिठोली शुरू कर देते हैं। आज बसंत पंचमी के दिन ही मथुरा-वृंदावन में जगह-जगह होली का डांडा भी गाड़ा गया है, यानि होलिका दहन की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज से शुरू हुआ गुलाल उड़ाने का ये सिलसिला पूर्णिमा मुख्य होली तक लगातार चलेगा।

ये भी पढ़ें

दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र, शंकराचार्य के सम्मान की मांग
मथुरा
दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 07:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / होली के रंग में रंगा बृजधाम: बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र, शंकराचार्य के सम्मान की मांग

दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र
मथुरा

सावधान! एक कॉल और खाली हो सकता है खाता, मथुरा में डिजिटल अरेस्ट ठगी गैंग का पर्दाफाश

मथुरा

वसंतोत्सव से शुरू हुआ ब्रज का 40 दिवसीय रंगोत्सव, लठामार होली की तैयारियां तेज

मथुरा में वसंतोत्सव से शुरू हुआ 40 दिवसीय रंगोत्सव, राधा-कृष्ण की नगरी रंग, भक्ति और उल्लास में सराबोर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
मथुरा

यूपी में मौसम का डबल अटैक! बारिश और तेज हवाओं के साथ पड़ेंगे ओले, मथुरा से गाजियाबाद तक अलर्ट

IMD Issues Heavy Rain Alert
मथुरा

संत प्रेमानंद महाराज की सैनिकों से मुलाकात: बोले- हम दोनों सैनिक, आप शस्त्र से और हम शास्त्र से…

संत प्रेमानंद महाराज और भारतीय सैनिकों की मुलाकात फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब 'X' bhajan Marg
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.