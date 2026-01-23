होली के रंग में रंगा बृजधाम: बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली

बृज की होली कोई आम त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति के साथ 40 दिनों तक मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं की मानें तो बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही कान्हा अपनी गोपियों और भक्तों के साथ होली की ठिठोली शुरू कर देते हैं। आज बसंत पंचमी के दिन ही मथुरा-वृंदावन में जगह-जगह होली का डांडा भी गाड़ा गया है, यानि होलिका दहन की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज से शुरू हुआ गुलाल उड़ाने का ये सिलसिला पूर्णिमा मुख्य होली तक लगातार चलेगा।