होली के रंग में रंगा बृजधाम: बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली

बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली ,फोटो सोर्स -X
Vrindavan Holi Festival : उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर गुलाल उड़ाकर 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। आज से यह महोत्सव पूर्णिमा तक चलेगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।
बसंत पंचमी का त्योहार पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस दिन का बृजधाम में अलग ही महत्व होता है। आज बसंत पंचमी है और इसी के साथ कान्हा की नगरी में विश्वप्रसिद्ध होली के पर्व की शुरुआत हो गई है। जहां पूरी दुनिया अभी होली आने का इंतजार कर रही है, वहीं बांके बिहारी जी ने तो आज से ही अपने भक्तों के साथ होली खेलना शुरू कर दिया है।
आज सुबह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पट खुले श्रृंगार आरती के तुरंत बाद मंदिर के पुजारियों ने परंपरा के अनुसार सबसे पहले बिहारी जी के गालों पर गुलाल का टीका लगाया। भगवान को गुलाल अर्पित करते ही पूरे मंदिर प्रांगण में गुलाल से होली खेलना शुरू हो गया। सेवादारों ने जैसे ही भक्तों के ऊपर गुलाल की बौछार की, पूरा मंदिर परिसर 'बांके बिहारी लाल की जय' के जयकारों से गूंज उठा। श्रृद्धालु भी भक्ति- भाव के साथ होली खेलते दिखे।
बृज की होली कोई आम त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति के साथ 40 दिनों तक मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं की मानें तो बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही कान्हा अपनी गोपियों और भक्तों के साथ होली की ठिठोली शुरू कर देते हैं। आज बसंत पंचमी के दिन ही मथुरा-वृंदावन में जगह-जगह होली का डांडा भी गाड़ा गया है, यानि होलिका दहन की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज से शुरू हुआ गुलाल उड़ाने का ये सिलसिला पूर्णिमा मुख्य होली तक लगातार चलेगा।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग