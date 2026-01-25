मथुरा से 2027 का शंखनाद: नितिन नवीन बोले- कमर कसो, अब निर्णायक लड़ाई का वक्त, विपक्ष पर जमकर बरसे

मथुरा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन हुआ। बुलडोजर से फूलों की वर्षा की गई। मंच से उन्होंने गदा लहराकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। दौरे के दौरान उन्होंने वृंदावन के छटीकरा रोड स्थित अक्षयपात्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुना। इसके बाद बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन का स्वागत किया। भाजपा की जीत के लिए कार्यकर्ताओं से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की अपील की। इस मौके पर यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे।