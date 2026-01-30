मथुरा में गूगल मैप ने फिर दिया धोखा, नहर में गिरी व्यापारी की कार…मची चीख, पुकार

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गूगल मैप से हादसा
मथुरा में गुगल मैप के सहारे घने कोहरे में चलना गिलट कारोबारी और उनके परिवार के लिए खतरे का सबब बन गया। गूगल मैप ने बुधवार रात 12 बजे गिलट कारोबारी को गलत रास्ता दिखा दिया। इससे उनकी कार नहर में गिर गई। संयोग ठीक था कि नहर में पानी न के बराबर था जिससे परिवार की जान बच गई।
नगर में कार गिरते ही चीख पुकार मच गया, इसे सुन राहगीरों ने तुरंत नहर में कूदकर परिवार को आधे घंटे में सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक गोविंद नगर थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा निवासी अमित मित्तल गिलट का कारोबार करते हैं।
बुधवार शाम को वह पत्नी और दस वर्षीय बेटे के साथ कार से जैंत थाना क्षेत्र के सुनरख मार्ग स्थित एक रिश्तेदारी में जा रहे थे, रात में वापस घर लौट रहे थे। गुगल मैप के सहारे वह आ रहे थे। घने कोहरे के कारण उनकी कार नहर में चली गई।
इसी बीच चीख-पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए और आधे घंटे की मशक्कत में गिलट कारोबारी व उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पर जैंत थाने की पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने क्रेन को बुलाकर कार को बाहर निकलवाया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग