मथुरा में गूगल मैप ने फिर दिया धोखा, नहर में गिरी व्यापारी की कार…मची चीख, पुकार

मथुरा में गुगल मैप के सहारे घने कोहरे में चलना गिलट कारोबारी और उनके परिवार के लिए खतरे का सबब बन गया। गूगल मैप ने बुधवार रात 12 बजे गिलट कारोबारी को गलत रास्ता दिखा दिया। इससे उनकी कार नहर में गिर गई। संयोग ठीक था कि नहर में पानी न के बराबर था जिससे परिवार की जान बच गई।