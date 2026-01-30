30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

मथुरा में गूगल मैप ने फिर दिया धोखा, नहर में गिरी व्यापारी की कार…मची चीख, पुकार

मथुरा के एक गिलट कारोबारी और उनके परिवार को गूगल मैप के सहारे घर आना खतरनाक हो गया, संयोग ठीक रहा कि नहर में गिरने के बाद भी किसी को चोट नहीं लगा। पुलिस ने क्रेन से कार को बाहर निकलवाया।

less than 1 minute read
Google source verification

मथुरा

image

anoop shukla

Jan 30, 2026

Up news, mathura

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गूगल मैप से हादसा

मथुरा में गुगल मैप के सहारे घने कोहरे में चलना गिलट कारोबारी और उनके परिवार के लिए खतरे का सबब बन गया। गूगल मैप ने बुधवार रात 12 बजे गिलट कारोबारी को गलत रास्ता दिखा दिया। इससे उनकी कार नहर में गिर गई। संयोग ठीक था कि नहर में पानी न के बराबर था जिससे परिवार की जान बच गई।

पुलिस ने क्रेन की मदद से निकाला कार

नगर में कार गिरते ही चीख पुकार मच गया, इसे सुन राहगीरों ने तुरंत नहर में कूदकर परिवार को आधे घंटे में सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक गोविंद नगर थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा निवासी अमित मित्तल गिलट का कारोबार करते हैं।

गूगल मैप के सहारे परिवार के साथ घर जा रहे थे, नहर में गिरी कार

बुधवार शाम को वह पत्नी और दस वर्षीय बेटे के साथ कार से जैंत थाना क्षेत्र के सुनरख मार्ग स्थित एक रिश्तेदारी में जा रहे थे, रात में वापस घर लौट रहे थे। गुगल मैप के सहारे वह आ रहे थे। घने कोहरे के कारण उनकी कार नहर में चली गई।

इसी बीच चीख-पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए और आधे घंटे की मशक्कत में गिलट कारोबारी व उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पर जैंत थाने की पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने क्रेन को बुलाकर कार को बाहर निकलवाया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई।

ये भी पढ़ें

दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी पहन 9.50 लाख की टप्पेबाजी, ज्वेलर्स का कैश जमा करने जा रहे कर्मचारी को बनाया निशाना
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 05:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मथुरा में गूगल मैप ने फिर दिया धोखा, नहर में गिरी व्यापारी की कार…मची चीख, पुकार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज की फौजी भाइयों से एक एकांतिक वार्ता, बोले- …बहुत अच्छा लगा

संत प्रेमानंद महाराज और फौजियों की मुलाकात, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब भजन मार्ग
मथुरा

मथुरा से 2027 का शंखनाद: नितिन नवीन बोले- कमर कसो, अब निर्णायक लड़ाई का वक्त, विपक्ष पर जमकर बरसे

BJP, Nitin Nabin, PM Modi, Jansangh, Ram Mandi,
मथुरा

होली के रंग में रंगा बृजधाम: बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली

बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली
मथुरा

दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र, शंकराचार्य के सम्मान की मांग

दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र
मथुरा

सावधान! एक कॉल और खाली हो सकता है खाता, मथुरा में डिजिटल अरेस्ट ठगी गैंग का पर्दाफाश

मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.