CM योगी बोले- ‘बुलडोजर ना थमने वाला है और ना ही डरने वाला है’, अखिलेश यादव ने यूं कसा BJP पर तंज

वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वी चंपारण में आयोजित सभा में कहा, ''बिहार में BJP का सफाया तय है। उत्तर प्रदेश के एक 'एकरंगी' नेता को नाम बदलने की बीमारी है। वे हर चीज बदलते हैं। नाम, वेशभूषा और यहां तक की विचार भी। अब यूपी की जनता उन्हें बदलने वाली है।'' सपा अध्यक्ष ने कहा कि एक्सप्रेस-वे जैसी सड़कें समाजवादी सरकार ने बनाईं। उन्होंने कहा कि BJP सरकार ने नकल की, लेकिन भ्रष्टाचार जोड़ दिया।