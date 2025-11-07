‘The Family Man’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्टेज पर धड़ाम से गिरी एक्ट्रेस, सामने आया वीडियो

‘द फैमिली मैन-3’ ट्रेलर लॉन्च इवेंट में गिरी एक्ट्रेस (फोटो में मनोज बाजपेई और उनकी ऑन-स्क्रीन बेटी अश्लेषा ठाकुर)
The Family Man 3 Trailer Launch Event: मनोज बाजपेयी स्टारर ‘द फैमिली मैन 3’ का ट्रेलर आज, शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। ट्रेलर के आउट होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। क्योंकि इस बार कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक लग रही है।
ट्रेलर (The Family Man 3) की शुरुआत होती है श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) के एक ऐसे कबूलनामे से, जो सबको हैरान कर देता है। जी हां, इस बार वो अपने परिवार को सच बता देता है कि वो एक ‘जासूस’ है। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। पल भर में श्रीकांत एक ‘हीरो’ से ‘वॉन्टेड क्रिमिनल’ बन जाता है। देशद्रोह के आरोपों में फंसे श्रीकांत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है, अब वो अपने परिवार के साथ जान बचाने की जद्दोजहद में निकल पड़ता है।
इस सफर में उसका साथ देता है उसका सबसे भरोसेमंद साथी जेके (शारिब हाशमी)। दोनों मिलकर साजिश की परतें खोलने निकलते हैं, तभी सामने आती है एक नई और खतरनाक विलेन- निम्रत कौर, जो पर्दे के पीछे से श्रीकांत का पूरा खेल बिगाड़ रही होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, अब श्रीकांत का सामना होता है पूर्वोत्तर के एक क्रूर ड्रग माफिया (जयदीप अहलावत) से, जो उसकी जिंदगी को नर्क बना देता है। इस बार दांव ऊंचे हैं, दुश्मन ताकतवर हैं। ऐसे में क्या श्रीकांत खुद को और अपने परिवार को बचा पाएगा? जवाब मिलेगा सिर्फ ‘The Family Man 3’ में।
मनोज बाजपेयी की मोस्ट-अवेटेड वेब-सीरीज ‘The Family Man 3’ का इंतजार फैंस लम्बे समय से कर रहे हैं। सबको ये जानना है कि आगे क्या होने वाला है? तो चलिए आपको बता देते हैं, वेब-सीरीज का प्रीमियर 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर होगा।
राज और द्वारा निर्मित डीके, नवीनतम सीजन में मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ-साथ शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग सहित बहुचर्चित वापसी करने वाले कलाकार शामिल हैं।
‘द फैमिली मैन 3’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अचानक मंच पर एक अनहोनी हो गई। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीरीज की एक एक्ट्रेस स्टेज से उतरते हुए अचानक गिर जाती हैं। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि श्रीकांत तिवारी यानि मनोज बाजपेयी की ऑन-स्क्रीन बेटी अश्लेषा ठाकुर हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अश्लेषा बड़ी ग्रेसफुली स्टेज से नीचे उतर रही थीं, तभी उनका पैर फिसल गया और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ीं। मौके पर मौजूद लोगों के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी वक्त उनकी को-एक्ट्रेस प्रियामणि ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें थाम लिया और संभाल लिया। फैंस इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखें वीडियो-
