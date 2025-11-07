‘The Family Man’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्टेज पर धड़ाम से गिरी एक्ट्रेस, सामने आया वीडियो

‘द फैमिली मैन 3’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अचानक मंच पर एक अनहोनी हो गई। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीरीज की एक एक्ट्रेस स्टेज से उतरते हुए अचानक गिर जाती हैं। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि श्रीकांत तिवारी यानि मनोज बाजपेयी की ऑन-स्क्रीन बेटी अश्लेषा ठाकुर हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अश्लेषा बड़ी ग्रेसफुली स्टेज से नीचे उतर रही थीं, तभी उनका पैर फिसल गया और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ीं। मौके पर मौजूद लोगों के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी वक्त उनकी को-एक्ट्रेस प्रियामणि ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें थाम लिया और संभाल लिया। फैंस इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखें वीडियो-