‘टटीरी’ गाने के विवाद के बाद रैपर बादशाह को एक और बड़ा झटका, सील हुआ करोड़ों का नाईटक्लब

ख़बरों के मुताबिक, बादशाह के इस नाइटक्लब 'सागो बाय बादशाह' में काफी समय से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, और इस अनदेखी के चलते क्लब के ऑर्गनाइजर्स को कई बार नोटिस भी भेजा गया था। लेकिन, बार-बार अनदेखी के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने क्लब को सील कर दिया है। बता दें कि रैपर बादशाह के इस क्लब पर हुई ये कार्रवाई सेक्टर 26 में चल रहे प्रशासनिक अभियान का हिस्सा है और बीते कुछ दिनों में अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने के कारण इस इलाके के कई दूसरे नाइटक्लब और डिस्को पर भी कार्रवाई कर सील किया है।